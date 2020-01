De Gênes à Gênes, Fonseca a donné une âme à Rome

SONDAGE

Suso, Piatek et Paquetà en marge de Milan: qui des 3 atterririez-vous?

Envoi de la demande …

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Le rideau tombe à Marassi et le Rome gagne 3-1 contre Gênes. L’idée va immédiatement à la première course de la saison car il existe de nombreuses similitudes. Souffrir des marqueurs. Exactement un groupe revient plus tard au but sous, marque Dzeko et comme il y a 5 mois, l’arrière gauche a été décisif. Si c’était en août Kolarov être le protagoniste d’une punition du bord de la zone, dimanche dernier touché Spinazzola. Son aide, détournée par Biraschi, se moquait de Perin et menait les Giallorossi à 2-0. Un avantage cependant insuffisant pour assurer le résultat final. L’insouciance sur le filet de Pandev a rouvert le jeu et a montré à quel point une amnésie à Rome est restée. La différence avec les premières sorties reste cependant évidente, et la victoire sur la pyrotechnie 3-3 en début de saison en est la preuve.

CHANGEMENTS – En 26 matchs Fonseca il a réussi à construire une identité de jeu claire non pas en changeant sa façon de comprendre le football, mais en apportant des améliorations et des changements qui lui permettraient d’adapter sa pensée Serie A. La première astuce vient sur les ailes. Si les arrières latéraux ont été appelés à monter tous les deux exposant leur défense à de grands espaces à affronter, désormais l’un des deux extérieurs reste bloqué tandis que l’autre monte. Au fil du temps, des hiérarchies ont donc été définies. Le couple Smalling-Mancini il a donné de la stabilité à l’ensemble du carnet de commandes, tandis qu’au milieu de terrain la croissance exponentielle Diawara a permis à Fonseca d’élever le niveau de compétitivité même dans la formation en créant des scrutins continus Cristante et Veretout. En attaque, cependant, la maturation tactique Pellegrini et Kluivert cela fait une différence. En bref, en six mois, la Roma a réussi à exprimer les concepts de jeu requis par l’entraîneur avec plus de continuité malgré les nombreuses blessures et les marges restent larges et me permettent de regarder avec confiance les défis avec la Juventus (Coupe d’Italie) et la Lazio. L’ancien Shakhtar a donné à Rome une âme indépendamment des interprètes et de l’espoir de Fonseca c’est que dans les prochaines conférences de presse il pourra parler de performance parfaite, sans l’adverbe “presque” utilisé après Gênes.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

21.01 08:15 – De Gênes à Gênes, Fonseca a donné une âme à Rome

21.01 08:00 – Atalanta, lundi bleu et lumière éteinte: les triomphes SPAL, les déchets nerazzurri

21.01 07:30 – Samp, le marché ne décolle pas: Ranieri n’a que deux centrales électriques dimanche

21.01 07:21 – Bucchioni: “Fiorentina, tous les objectifs du marché”

21.01 07:15 – Milan, portes tournantes entre entrées et sorties potentielles

21.01 07:08 – tmwradioD’Amico: “Naples ne peut pas empirer. Joueurs modestes”

21.01 07:00 – Inter, la double route d’un janvier décisif

21.01 06:58 – tmwradioValentini: “Conte au niveau professionnel n’a rien à prouver”

21.01 06:48 – tmwradioCagni: “La Juventus? C’est aussi plus fort que le Milan de Sacchi”.

21.01 06:45 – Juve, urgence sur les couloirs: Sarri tirera au sort de la deuxième équipe

21.01 06:38 – tmwradioSconcerti: “Naples, vous ne pouvez pas vous tromper équipe suivante”

21.01 06:30 – Aujourd’hui, ils joueraient comme ceci: les formations probables des vents de A

21.01 06:28 – tmwradioDi Gennaro: “Inter? Ce n’est pas seulement la faute de l’équipe cette chute”

21.01 06:18 – tmwradioLedesma: “Lecce au sommet avec Liverani, se battra jusqu’au bout”

21.01 06:15 – sondages Milan, Suso, Piatek et Paquetà en marge: qui tiendriez-vous?

21.01 06:08 – tmwradioDe Marchi: “Naples? Les joueurs et les clubs donnent un coup de main à Gattuso”

21.01 01:00 – Marché non stop – Rumeurs, négociations et historique du 20 janvier

21.01 00:45 – Rome, avant la blessure, le PSG avait fait une offre à Zaniolo

21.01 00:30 – Blanc à deux pas de la Fiorentina avant Iachini

21.01 00:15 – Hellas Verona, Vitale au revoir: non à Livourne, Empoli veut

21.01 00:11 – tmwAtalanta, Toloi: “Mauvaise reprise, maintenant nous tournons la page contre Turin”

21.01 00:10 – L’Inter, feu vert de Chelsea pour Giroud mais Politano le maintient en attente

21.01 00:09 – Rome, visites médicales d’Ibanez prévues mercredi

21.01 00:08 – Parme, pour remplacer l’anglais on pense à Matri et Sanabria

21.01 00:07 – Brescia, vente aux enchères de Tonali en été: il y a aussi le PSG et Man City

21.01 00:05 – SPAL exclusif, Semplici: “J’espère que le marché nous donnera un coup de main”

21.01 00:01 – Rome, Friedkin pourrait devenir le nouveau président d’ici février

20.01 23:51 – Inter, demain l’agent d’Eriksen rencontre Tottenham: les détails

20.01 23:45 – tmwCagliari, négociation pour Pjaca: le Croate est prêt pour le feu vert

20.01 23:44 – Naples, Mertens veut rester: le dialogue pour le renouvellement reste ouvert

1er étage

C’est une Juventus imparable qui donne le rythme en Serie A: 34 points, onze victoires en douze matchs, meilleure attaque et meilleure défense – ça va sans dire – et un +6 par rapport au second que si cela ne vous fait pas dormir profondément, nous avons juste besoin de dormir. Et les autres? Fiorentina, Rome et Milan malgré …