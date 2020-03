De jeunes et beaux héros ne suffisent pas pour gagner

La beauté ne se mesure pas en trophées gagnés, la jeunesse est effrontée et peut souvent être l’arme de choix. Cependant, comme cela arrive souvent, les histoires de football n’ont pas de fin heureuse, surtout si le héros est jeune et beau, selon la prose guccinienne. Et puis il arrive qu’Erling Braut Haaland, un attaquant gigantesque qui court 60 mètres en 6 secondes et 64 cents, reste avec la poussière humide dans la course la plus importante – jusqu’à présent, il est bon de préciser – de sa carrière. Il a eu une opportunité en seconde période, il n’a même pas pu frapper le ballon. La pire nuit qui soit ne peut être que la première d’une série de matches extraordinaires que l’attaquant norvégien jouera dans sa carrière.

Ce n’est pas le seul. Parce que dans le trident offensif du Borussia Dortmund, il y a aussi Achraf Hakimi, très rapide, presque toujours imprenable pour tout le monde. Aujourd’hui, cependant, pratiquement exploité par les meilleurs dans le domaine, Bernat, sans jamais donner un éclair de lumière dans l’obscurité presque totale. Et puis Jadon Sancho, a coûté plus de 100 millions, peut-être le seul qui semble être à la hauteur du Paris Saint Germain et de la Coupe des Champions. Les héros sont jeunes et beaux, mais sans succès. Et pour ce Borussia Dortmund échoué en huitièmes de finale, avec – peut-être – l’espoir de pouvoir relancer le gant avec une année supplémentaire.