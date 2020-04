De Kulusevski à Traoré, Atalanta a son nouveau bijou: «On dirait Messi» | .

De Traoré à Traoré. Le premier, Hamed Junior, est le milieu de terrain de Sassuolo, pris en été par Empoli en synergie avec la Juventus, et se fait connaître en Serie A. Le second n’a fait que ses débuts, avec des buts, mais ce n’est que le prélude à cela ce sera sa carrière. Amad Diallo, né en 2002 aux origines ivoiriennes, est un attaquant externe du printemps Atalanta, qui a récemment fait une comparaison équitable avec Messi. L’investiture vient directement du capitaine Papu Gomez lors de l’une des nombreuses et amusantes soirées Instagram avec Bobo Vieri: «Le match de jeudi est contre le printemps, et nous devons tirer des bâtons parce que nous ne pouvons pas les arrêter. Il y a Traoré, 17 ans, qui ressemble à Messi. Les défenseurs échouent parfois à l’attraper». Bien sûr, le contexte amical et ludique a conduit à une approche exagérée, mais le sens fondamental est que le garçon en question est prédestiné.

EXTÉRIEUR MODERNE – Pour ceux qui ne l’ont pas connu auparavant, Traoré s’est montré stylé en Serie A le 27 octobre 2019, quand Atalanta a marché les décombres de l’Udinese 7-1. À 13 minutes de la fin, il y a aussi de la place pour ses débuts, juste assez pour montrer de quoi il est fait, en signant le premier but de l’élite. Le geste exprime toutes ses compétences: Traoré est rapide, technique, compétent en tête-à-tête et avec un fort objectifcaractéristiques notées avec une agréable surprise par Gasperini, qui l’a ensuite embauché deux fois de plus même si pendant quelques minutes, 5 contre la Juventus et 6 contre Parme. Non seulement les compétences individuelles mais aussi collectives, l’ivoirien a en fait un gaucher poli aussi pour servir ses compagnons, comme le dit son butin saisonnier: 8 buts et 11 passes décisives en 27 apparitions. Ces dernières années, il a beaucoup envoûté Bergame, car en 2014, il a été repéré dans un tournoi de Noël à G. S Barco (Reggio Emilia) et Atalanta n’a pas tardé à le voler à la compétition de l’Inter, de la Juve Milan et de Rome.

KULUSEVSKI PRÉCÉDENT – Maintenant, avec 38 buts en 96 matchs Parmi toutes les catégories de la Déesse, Traoré est à un tournant: trop forte pour rester au printemps, mais parviendra-t-elle à conquérir une place en équipe première? Si Atalanta devait entrer en Ligue des champions et confirmer son département offensif, la classe 2002 aurait du mal à se tailler un espace entre Gomez, Ilicic, Zapata, Muriel. Pour cette raison, un avenir qui suit les traces de Dejan Kulusevski ne peut être exclu (avec lequel il a remporté le Scudetto en juin de l’année dernière), d’abord prêté à Parme, puis carrément à la Juventus pour un total de 44 millions d’euros. Cependant des évaluations prématurées qui n’auraient lieu que face à des offres importantes, mais une chose est sûre: que ce soit à Bergame ou ailleurs, Atalanta possède un nouveau patrimoine technique et économique chez lui.