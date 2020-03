De la ressource au problème. Les quarante jours difficiles d’Eriksen, quand Vidal était la priorité

A ceux qui ont demandé à Antonio Conte, mi-janvier, si Christian Eriksen était proche, le technicien a évoqué l’impossibilité de l’acheter pour la question monétaire. Au lieu de cela, il était convaincu qu’Arturo Vidal viendrait. Et pas à ce moment, mais déjà à partir du 1er janvier, pour mettre en place leur milieu de terrain. Rétrospectivement – toujours très simple d’en parler – c’était une claire demande de priorité. Le Chilien était numéro un car, bien qu’il ne soit pas convaincu, considéré comme gérable par l’entraîneur de l’Inter.

ERIKSEN UN PROBLÈME? À l’heure actuelle, il est également difficile de comprendre si le danois est devenu un cas difficile à gérer. Il n’est pas un milieu de terrain, il n’est pas un milieu de terrain de box-to-box (comme c’est le cas pour une équipe qui en joue trois en défense), il est plus un milieu de terrain offensif, un milieu de terrain avec un pied super fin. Parfait pour un 4-2-3-1 ou un 4-3-1-2, un peu moins pour le 3-5-2 de Conte. Quarante jours après son arrivée sous la Madonnina, il risque de l’être, même s’il est conscient qu’il est encore largement en rodage, qu’il n’est pas possible de tirer des conclusions même après un mois et demi, en ne s’appuyant que sur des exclusions dans presque tous les matches.

UNE PRÉSENCE À TENIR – Excluant la double confrontation avec Ludogorets, apparemment pas réelle pour le calibre de l’adversaire, Eriksen n’a été titulaire qu’une seule fois en championnat, contre l’Udinese. Prenant également un vote insuffisant car il dansait ça et là, presque désorienté, comme un faon venu des ligues inférieures et non du Premier ministre du rythme démoniaque. Pour le reste, seuls des clips, parfois positifs (comme contre Milan, avec la super barre transversale sur coup franc) parfois non.