De la Torre, enragé de frottis à Cruz Azul

Le panéliste de FOX Sports n'a pas pu cacher sa colère face à la dépréciation constante subie par La Machine de différents analystes.

Et hier soir, lors de l'édition de The Last Word, le journaliste ne pouvait plus se contenir. «Il y en a beaucoup d'autres, mais pour d'autres équipes, ils valent la peine et leur disent. Pourquoi pas Cruz Azul et les autres oui? ", a-t-il répondu quand ils ont critiqué le manque de titres de Cruz Azul.

"J'ARRIVE À CRUZ AZUL, LE PLUS GRAND CLUB DU MEXIQUE" Sebastián Jurado, Pablo Cepellini et Jaime Ordiales ont été présentés par Cruz Azul à la presse#FSRadioMX pic.twitter.com/XbYiWBePy8 – FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 20 décembre 2019

De plus, il était optimiste avec le nouveau directeur sportif. «Tous les concepts qu'il a donnés lors de la conférence de presse étaient très précis. C'est un homme du milieu qui en sait beaucoup, et qui connaît aussi l'interne. »