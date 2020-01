De l’Amérique du Mexique, ils n’ont pas fait le tour et ont décidé de «pendre» Roger Martinez

Au cours des dernières heures, Fernando López, le représentant de Roger MartínezIl a admis que le Colombien avait l’intention de quitter l’Amérique du Mexique et qu’il avait reçu des sondages de Boca.

“Roger est dans le plus grand club du Mexique avec un contrat en cours, mais veut retourner en Argentine. Je ne peux pas vous assurer que votre retour au pays est maintenant, mais vous en avez envie. Il y a eu des sondages à Boca, je ne peux pas en dire plus. Ce n’est pas la première fois que Boca manifeste son intérêt pour Roger. Pas étonnant car Boca est toujours à la recherche de joueurs de l’équipe nationale, qui connaissent le football argentin et ont été testés ici. Personne ne m’a appelé officiellement, mais il y a eu des sondages informels “, a expliqué l’agent, en dialogue avec How you do.

Face à cette situation, Miguel Herrera, entraîneur des Eagles, a décidé que l’ancien Racing n’allait pas être pris en compte: “Ce n’est pas un méchant, il n’est pas mauvais dans le groupe, mais cela me dérange qu’il veuille quitter une bonne institution Je l’ai attrapé lors du dernier tournoi et je lui ai dit: “Je comprends que tu veuilles aller en Europe, mais casse-le d’abord ici, puis ils viendront te chercher.”

“Il s’entraîne avec nous aux côtés de l’équipe mais il ne sera pas pris en compte. Plus maintenant Celui qui ne veut pas l’être ne le sera pas. S’ils viennent le chercher, nous lui ouvrirons les bras et le laisserons partir. Il veut aller en Europe mais il n’y a rien. Les seules offres sont qu’ils veulent emprunter et nous leur avons dit dès le début: il est vendu ou il est vendu“, a expliqué le pou.

Au Mexique, ils affirment que Roger Martínez est sur le point d’organiser son arrivée à l’Inter Miami David Beckham, mais rien n’est encore défini. Boca va-t-il entrer dans la lutte pour le Colombien?