¿De Ligt a l’esprit de Cruyff¿

Peu de gens peuvent dire qu’ils ont joué avec Johan Cruyff, Frank Rijkaard et Marco Van Basten. En fait, il n’y a presque personne sur cette planète. L’un d’eux est Keje Molenaar, un ancien défenseur néerlandais qui, par hasard, est aussi le beau-père de Matthijs de Ligt.

21/03/2020

Agir à 19h35

CET

SPORT.es

En raison de sa condition en tant qu’ancien joueur et parent du centre de la Juventus, Molenaar a carte blanche pour parler de football. Il l’a fait pour «Tuttosport», où il a parlé de l’impact de De Ligt en Serie A et des bonnes performances de son filleul dans un club aussi grand que la Juventino: «Il est plus fort que lorsqu’il a joué pour l’Ajax et c’est juste début. Matthijs quitte-t-il la Juventus? Il est très content à Turin, les clauses (les 150 millions d’euros inclus dans le contrat de De Ligt) n’ont pas d’importance. En fait, à mon avis, il pourrait rester encore 10 ans, jusqu’en 2030 & rdquor ;.

Il semble que le jeune joueur central soit satisfait de la ville et du club, qui s’est révélé être une famille: «De nos jours en particulier, il s’est avéré être bien plus qu’un club de première classe: c’était une vraie famille pour les garçons & rdquor ;. Enfin, Molenaar n’a pas hésité à parler du mythique Cruyff pour évoquer De Ligt: «Matthijs a l’esprit de Cruyff. Il deviendra le numéro 1 & rdquor ;. Une belle parole que son beau-père lui dédie après être clairement passée de moins en plus cette saison. Le Néerlandais a profité de la blessure de Chiellini pour être un incontournable pour Sarri.