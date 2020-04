De Ligt: “J’ai pris la meilleure option”

De Ligt a l’air heureux à Turin. Après la décision de s’inscrire au marché de la Juventus l’été dernier, laissant derrière lui d’autres offres telles que celle de Barcelone, les Néerlandais pensent qu’il a pris la meilleure option qu’il avait et cela a été déclaré dans une interview dans “ Foot Truck ” sur YouTube, où Szczesny a assumé le rôle d’intervieweur.

Lorsqu’on lui a demandé si Cristiano Ronaldo avait quelque chose à voir avec sa décision de visiter Turin, le Néerlandais a été clair: «Si Cristiano Ronaldo a été décisif pour mon arrivée à la Juventus? Non, ce n’était pas la raison, j’avais beaucoup de temps pour choisir entre les équipes qui me voulaient, mais c’était la meilleure option pour moi & rdquor ;. À la Juventus, il se sent très important et après un début hésitant, il a profité de la blessure à long terme de Chiellini pour apporter une correction à l’approche de Maurizio Sarri.

«Quand je suis entré dans les vestiaires de la Juventus pour la première fois, je me sentais comme un enfant dans un magasin de bonbons. Il y avait Buffon, Cristiano Ronaldo … Je suis arrivé plus tard que les autres et sans entraînement j’ai dû jouer contre Tottenham. sur la tournée en Asie. Après 20 minutes, il ne pouvait plus respirer … “, a déclaré le défenseur central néerlandais, qui a reçu la première critique pour ses performances là-bas.

Un club gagnant

Il savait qu’il venait dans un club vainqueur, obligé de se battre pour tous les titres et avec la pression d’une grande équipe. Mais il s’en fichait et la Juve savait déjà qu’il signait un leader: «La Juventus m’a dit qu’ils m’ont acheté parce que je suis très mature et je sais gérer la pression, ils ont beaucoup confiance en moi. Quand j’étais sous la douche, dans l’après-match contre Turin, les autres m’ont dit: c’est incroyable, c’est comme s’il y avait un aimant sur ton bras. Mais quand je fais une erreur, Je ne suis pas du genre à être énervé si quelqu’un dit quelque chose, j’aime plaisanter à ce sujet & rdquor;. De Ligt a plus que bien chuté à Turin.