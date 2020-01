Selon la presse anglaise, Arsenal et Tottenham seraient dans la lutte pour le centre d’Azulón dont la clause est de 35 millions d’euros.

C’est l’une des pièces maîtresses de la Getafe de Bordalás, son courage défensif et le voir emballer serait un coup très dur pour la Getafe. La vérité est que l’intérêt des puissants clubs pour Djené n’est pas nouveau et qu’il vient déjà d’Angleterre de deux poids lourds du Premier ministre.

🇹🇬 | Arsenal et Tottenham poursuivent le défenseur de Getafe, Djene Dakonam.

Arsenal et Tottenham pourraient penser à vous l’apporter et la vérité est que ce n’est pas cher du tout. Djené a encore trois ans sur son contrat et Ángel Torres a toujours fait référence à sa clause de départ (35 millions). Étant le Premier ministre et les équipes qui le sont, il n’est pas fou de penser que la folie peut se produire sur ce marché.