De Luca ne fait pas confiance, en Campanie, à une nouvelle ordonnance pour les chantiers de construction et le commerce. Tous les détails

NAPLES. Une prudence maximale de la part de Gouverneur de Campanie, Vincenzo De Luca, qui annonce dans la soirée la signature d’une nouvelle ordonnance de soutien aux mesures de confinement déjà en place pour lutter contre laUrgence coronavirus.

NOUVELLE COMMANDE

Les ordonnances précédentes ont été prolongées, conformément aux indications nationales, jusqu’au 3 mai prochain, et de nouvelles exigences ont été ajoutées pour les chantiers de construction et le commerce. Voici un résumé de la partie commande:

POUR LES SITES DE CONSTRUCTION

– L’activité des chantiers de construction à titre privé est suspendue, sans préjudice – limitée aux activités autorisées par la réglementation nationale en vigueur – interventions urgentes strictement nécessaires pour garantir la sécurité ou la fonctionnalité des bâtiments, l’adaptation des bâtiments à des fins sanitaires visant à la réalisation de thérapies médicales pendant la période d’urgence, les interventions de maintenance visant à assurer la fonctionnalité des services essentiels, le rétablissement de la sécurité des chantiers de construction, le cas échéant, et en tout cas avec l’obligation d’adopter des équipements de protection individuelle par le le personnel employé et les mesures de précaution supplémentaires prévues par la législation actuelle;

– Pour les travaux publics, sans préjudice du démarrage et de la poursuite de ceux concernant les réseaux d’utilité publique et la construction de soins de santé, ainsi que les interventions visant à assurer la sécurité et la fonctionnalité des bâtiments, des gares contractantes, toujours limités aux activités autorisées par les réglementations nationales en vigueur, ils évaluent la différenciabilité des processus ou interventions individuels en cours ou prévus.

POUR LE COMMERCE

1) le commerce de détail du papier, du carton, de la papeterie et des livres est suspendu, à l’exception de celui déjà exercé dans les kiosques à journaux, les hypermarchés et les supermarchés, les buralistes, ainsi que de la distribution multimédia à grande échelle et via Internet;

2) le commerce de détail de vêtements pour enfants et bébés est autorisé le mardi matin

et le vendredi de 8h00 à 14h00. Au cours de la semaine du 1er mai 2020, l’ouverture est autorisée à

Mardi et jeudi matin, selon l’heure indiquée ci-dessus.