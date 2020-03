De Luca: “Tamponi? Dix ateliers ouverts en deux semaines”. Nouvelle ordonnance

NAPLES. la Gouverneur de Campanie, Vincenzo De Luca, en fin d’après-midi par le biais des canaux sociaux régionaux et personnels, il a fait la mise à jour habituelle de la situation entre la situation tampon et les nouvelles mesures à mettre en œuvre prochainement.

Il y a environ un mois, lorsque l’urgence a éclaté, la Campanie, à peine 10 ans de commissaire à la santé, ne disposait que d’un seul laboratoire autorisé par l’Istituto Superiore di Sanità pour fabriquer des tampons, celui de Cotugno à Naples. Dès que nous avons réalisé que cette structure à elle seule ne pouvait pas le faire, nous avons procédé de manière indépendante, à travers le Cotugno lui-même, et en moins de deux semaines, nous avons ouvert dix laboratoires à travers la région pour accélérer le temps et récupérer les retards qui sans aucun doute il y en a eu. Cependant, nous devons nous parler clairement et sans démagogie: ce n’est pas la multiplication des tampons qui arrête les infections, mais rester à la maison et garder une distance sociale.

L’arrêté n ° 25 du 28 mars 2020 a été signé. Avec effet immédiat et jusqu’au 14 avril 2020, sans préjudice des mesures étatiques et régionales en vigueur, en ce qui concerne le territoire régional de Campanie, les mesures suivantes sont adoptées:

a) les activités et services de restauration sont en outre suspendus, notamment les pubs, bars, épiceries fines, restaurants, pizzerias, glaciers, pâtisseries, également en ce qui concerne la livraison à domicile;

b) les supermarchés et autres magasins vendant des produits de première nécessité ne peuvent effectuer des livraisons à domicile que de produits emballés et par du personnel protégé par un EPI (équipement de protection individuelle) approprié;

c) la tenue de foires et de marchés pour la vente au détail, concernant également les denrées alimentaires. Les magasins situés dans les zones de marché sont exclus de l’interdiction.

