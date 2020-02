De Marco Antonio Bentegodi! Juventus vs. Hellas Verona LIVE joue pour le jour 23 de Serie A

Regarder, Juventus contre Hellas Verona (EN DIRECT et EN DIRECT / via ESPN 2 et #Vamos / 14 h 45) affrontement pour le jour 23 de la Série A au stade Marco Antonio Bentegodi. Suivez la MINUTE A MINUTE du match pour Depor.com

Depor.com Il vous offrira la minute par minute la plus complète de tous les LIVE et LIVE avec des objectifs, des cartons jaunes, rouges, des statistiques et d’autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter du Juventus et Hellas Verona.

Juventus vs. Hellas Verona: horaires des matchs

Mexique 13 h 45

Pérou 14 h 45

Équateur 14 h 45

Colombie 14 h 45

Bolivie 15 h 45

Venezuela 15 h 45

Argentine 16 h 45

Chili 16 h 45

Paraguay 16 h 45

Uruguay 16 h 45

Brésil 16 h 45

Espagne 20 h 45

Le duel entre Juventus et Hellas Verona Ce sera l’un des plus attractifs de la journée. Suivez minute par minute, les statistiques, les objectifs, les incidents, les entretiens et le résultat de la réunion qui définit les positions dans le Série A.

Laissant à Vérone son statut de chef unique de la Série A, ou prendre six points d’avance sur l’Inter: ces possibilités sont présentées au casting de Turin, qui joue le samedi 8 février contre Hellas, 24 heures avant le derby entre Milan et l’Inter.

A cette date, la «Vecchia Signora» se rend à la maison du neuvième classé avec un matelas de sécurité: bien qu’ils perdent et que l’Inter (deuxième à trois points) gagne à Milan dimanche, les deux équipes se partageront l’avance.

Mais Juventus Il tentera de faire tout le nécessaire pour pouvoir voir le derby de la capitale lombarde avec six points d’avance sur les «Nerazzurri», qui voient déjà la Lazio à travers le rétroviseur.

«Vérone a une grande régularité et termine une excellente saison, a perdu plusieurs matchs et a un entraîneur de haut niveau. C’est une équipe très dangereuse pour l’intensité, le rythme et l’agressivité », a déclaré l’entraîneur Maurizio Sarri lors de la précédente.

Le technicien des “bianconeros” a fait référence à la campagne que mène l’adversaire. L’équipe dirigée par DT Ivan Jurić n’est qu’à un point des positions de tournois internationaux.

“Je crois que Juventus Maintenant, c’est comme Sarri le veut, les lignes se sont rapprochées. Son niveau de jeu a progressé », a déclaré le stratège croate lors de la conférence avant le championnat.

Juventus vs. Hellas Verona: alignements possibles

Juventus: Szczesny; Square, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Hellas Verona: Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla, Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Zaccagni, Pessina, Verre.

