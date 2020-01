De Matteo relance Goti contre Cellole, trois points sur 10 en mémoire du mécène Carfora

SANT’AGATA DEI GOTI (BN). Une victoire était nécessaire pour mettre fin à une séquence négative dangereuse, et Virtus Goti est venu dans la dernière manche du championnat contre les insidieux cellole. Un réseau de De Matteo a donné trois points de salut, avec une décision à feu le président Carfora.

GOTI IN DEN

Les garçons de M. Del Prete prennent le terrain avec le bon regard, pendant la semaine, le technicien des Samnites a demandé de la concentration, du sacrifice et de la passion à lui, caractéristiques qui ont ensuite été réellement vues sur le terrain contre les hommes de M. Diana. Premières minutes d’étude, peu d’émotions, puis à 12 ‘Première secousse de Goti: assistance de Godspower et conclusion d’Angelino qui touche le poteau. Match bloqué, les deux équipes peinent à créer des actions remarquables. A 38 ‘l’épisode qui pourrait affecter la course des Samnites par la négative, avec le rouge dirigé vers Godspower pour une faute de réaction.

LE COEUR AU-DELÀ DE L’OBSTACLE, DE MATTEO DÉCIDE

Changements en seconde période, M. Del Prete joue la carte Maritato, cette dernière positive malgré la longue absence des terrains. Malgré l’infériorité numérique, les hôtes gardent bien le peloton, une belle performance d’Amed qui se profile au milieu de terrain. A 65 ‘l’avantage des Samnites arrive: le corner de Scognamiglio et la tête de Romano engage le gardien de but, sur le swoop rejeté De Matteo qui se coordonne parfaitement et envoie le ballon à l’intersection. La réponse de Cellole arrive à 83 ‘avec un tir de Ruberto qui se termine très peu sur le côté. Dernier souffle de la marque Samnite, le tir de Flagiello qui s’éloigne de la cible. Le jeu se termine donc sur un à zéro, un résultat précieux pour Goti en termes de salut, une victoire subie et fortement souhaitée. À la fin du match, les footballeurs samnites, avec le capitaine Rea en tête, ont dédié la victoire au défunt président Carfora.

