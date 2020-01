De multiples sources confirment l’intérêt du Bayern Munich pour la cible d’Arsenal, Dayot Upamecano

Selon Sky Sports Germany, et maintenant corroboré par des journalistes de Bild et de TZ, le Bayern Munich s’intéresse au défenseur de RB Leipzig Dayot Upamecano. Le grand Français, également une cible rumeur pour Arsenal cet hiver, serait un immense ajout à une équipe qui a besoin de renforts défensifs.

Voici Christian Falk de Bild qui corrobore le rapport initial de Sky:

Vrai: @FCBayern s’intéresse à Upamecano. Le joueur a déjà été proposé au club en 2016. Mais Michael Reschke (à l’époque directeur technique) a dit non. rétrospectivement, au Club, cela a été considéré comme une mauvaise décision https://t.co/7FPFQLMKfQ

– Christian Falk (@cfbayern) 23 janvier 2020

Si la prétention de manquer Upamecano en 2016 est vraie, alors c’est une énorme gaffe de Michael Reschke. Bien sûr, l’homme a compensé en signant Kingsley Coman, Serge Gnabry et Joshua Kimmich, donc nous ne lui en voudrons pas – mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander ce qui aurait pu être.

Manuel Bonke de TZ a également donné son avis sur l’histoire:

Intéressant: Leipzigs #Upamecano était déjà un sujet lors de l’hiver dernier #FCBayern. A cette époque, les idées de transfert entre les clubs étaient trop éloignées.

Cela signifie essentiellement que le Bayern a tenté d’obtenir Upamecano l’année dernière, mais a échoué car Leipzig a demandé trop d’argent. Un transfert pourrait être plus plausible cette fois-ci, car le contrat du Français expire en 2021 sans aucun signe de prolongation.

Upamecano a sa juste part de soucis de blessures, mais il est un défenseur bestial et un grand passeur du ballon qui s’intègre parfaitement à l’équipe. S’il est sur le marché à un prix équitable – 50 millions d’euros étaient le chiffre mentionné quand Arsenal était impliqué – alors les Bavarois devraient le prendre. Un défenseur central avec sa combinaison de rythme, de physique et de capacité de passe n’a pas de prix dans le jeu moderne, et il serait dommage de le laisser aller à l’EPL.