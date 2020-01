De Newell, ils se sont exprimés sur Pablo Pérez

Dans ce marché de laissez-passer, la chance que Pablo Pérez retourner à Newell’s, club qui l’a vu naître. Indépendant a une dette avec La bouche pour son laissez-passer et c’est là qu’apparaît la possibilité de “lèpre”.

Juan José Concina, secrétaire de l’institution Rosario, s’est exprimé à cet égard. “En tant que fan, nous le voulons maintenant, maintenant. Ensuite, il y a les autres problèmes. Il a un contrat avec Indépendant, nous sommes très économiques et nous devons nous lier au budget “, a-t-il expliqué.

“Chaque fois qu’il a été négocié, c’était à cause de la prédisposition du joueur et non à cause de ce que le club pouvait offrir. Avec les joueurs identifiés avec Newell’s Nous n’avons pas à démarrer le dialogue à partir de zéro. Chaque fois que nous le rencontrons, nous parlons “, at-il reconnu Concina.

Pendant ce temps, le leader a exclu que Newell’s aller à la charge par Cristian Chavez. “Ce n’est pas la position que l’entraîneur nous a demandée, nous ne sommes pas négociés par lui”, a-t-il expliqué.

Enfin, il a évoqué la possibilité que des liens vers La bouche avec Jerónimo Cacciabue et Hannibal Moreno. “Officiellement, il n’y a rien. Officieusement non plus. Je ne pense pas non plus qu’il y ait un club argentin qui puisse payer l’argent pour ces joueurs, je ne pense pas que le marché argentin puisse se le permettre”, a-t-il déclaré à TyC Sports.