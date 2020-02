De nouveaux détails sur la fête d’anniversaire de Neymar

Petit à petit, ils en apprennent davantage sur la fête d’anniversaire Neymar fêtera ce dimanche à Paris, après le match contre Montepellier et 48 heures avant le duel contre Nantes. Alors que la présence potentielle de l’entraîneur Thomas Tuchel à la fête est critiquée dans l’environnement du PSG, peu à peu les noms des invités de la fête sont connus.

01/02/2020 à 11:49

CET

sport.es

Hormis la famille – la présence de sa mère Nadine, de son père, de sa sœur et de son fils Lucca – a été confirmée, lors de la fête du 28e anniversaire de Neymar qui se tiendra à Yoyo, sur l’avenue du Président Wilson à Paris, elle a déjà été Confirmé la présence de l’ami et surfeur Gabriel Medina, du chanteur Thiaguinho, du volleyeur Bruninho, de l’acteur Rafael Zulu et du présentateur Luciano Huck. Il y aura également Matheus Mazafera, Munik Nunes et le top Izabel Goulart.

D’un autre côté, on sait aussi qu’à la fête ils chanteront Maiara et Maraísa, ainsi que Rodriguinho.

Au début, cette fête “ blanche ” est prévue entre 23h00 et 02h00, une circonstance qui a suscité une certaine controverse, notamment en raison de la présence de joueurs du PSG, mais surtout de l’entraîneur. Thomas Tuchel, qui s’est plaint à plusieurs reprises du calendrier des réunions.