De nouveaux rapports indiquent que Man Utd sera absent à l'approche de l'accord de 30 millions d'euros avec Haaland

Date de publication: Mardi 24 décembre 2019 12:54

La Juventus invitera Manchester United à la signature d'Erling Braut Haaland à l'approche d'un accord avec RB Salzburg, selon un rapport.

L'attaquant norvégien Haaland a été fortement lié au transfert de plusieurs clubs dans la fenêtre de transfert de janvier, notamment le RB Leipzig et le Borussia Dortmund.

Des rapports précédents ont affirmé que des représentants de United et Dortmund étaient allés rencontrer le jeune homme de 19 ans, tandis que le directeur général de Leipzig a confirmé l'approche de son équipe.

Le dernier rapport indiquait que les Red Devils se rapprochaient pour amener Haaland à Old Trafford après avoir offert un contrat à l'attaquant d'une valeur de 200 000 £ par semaine.

Il a été affirmé que l'accord comprenait des incitations financières pour son record de buts et pour aider United à gagner de l'argenterie.

Cependant, des rapports contradictoires du point de vente italien Tuttosport (via Calciomercato) prétendent maintenant que la Juventus devrait battre United à la signature de Haaland.

Le média a déclaré que la Juve "s'approchait" d'un accord après que le joueur ait choisi de déménager à Turin avant les autres clubs avec lesquels il était lié.

Haaland aurait déménagé en Italie le mois prochain alors qu'il entame une étape en classe, ayant marqué 28 buts en 22 apparitions jusqu'à présent pour Salzbourg ce trimestre.

Dans d'autres nouvelles, United envisage de laisser Paul Pogba quitter le club si la Juve offre une offre ambitieuse joueurs-plus-cash pour le Français.

Pogba a fait son retour lors de la défaite 2-0 de dimanche contre Watford après s'être remis d'une blessure à la cheville qui l'avait empêché depuis la fin septembre.

Cependant, le milieu de terrain a été lié à un éloignement du club ces derniers mois et Tuttosport affirme maintenant que Uni serait disposé à accepter Emre Can et 60 millions d'euros pour ses services.

Can, quant à lui, a coupé un chiffre frustré à Turin cette saison, n'ayant pas réussi à se frayer un chemin dans l'équipe de Maurizio Sarri.