De retour en Italie? Mauro Icardi ne continuera pas au Paris St. Germain »Football press

Samedi 04 avril 2020

Selon des sources internes de l’équipe de France, ils ont fait savoir qu’ils ne recourront pas aux services de l’attaquant argentin et qu’il devra retourner à l’Inter Milan, l’équipe qui est porteuse de son laissez-passer. Cependant, il y a des moulages qui seraient prêts à payer les 70 millions d’euros que le joueur coûte.

Les journées de Mauro Icardi sont numérotées en France. En effet, le Paris Saint Germain a indiqué qu’il n’achèterait pas le laissez-passer de l’attaquant argentin prêté à l’Inter Milan cette saison.

Comme l’a rapporté La Gazzetta dello Sport, son partenaire et représentant, Wanda Nara a déjà prévenu que le footballeur ne continuerait pas au PSG, mais au club ils n’avaient pas non plus l’intention d’acquérir la passe du joueur de 26 ans.

Des Parisiens, ils ont assuré qu’Icardi ne rentrerait jamais dans le vestiaire du champion de France, en plus d’avoir commis des actes d’indiscipline après avoir perdu le match aller de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.

Ainsi, le trasandino retournera en Serie A, où il a marqué 124 buts avec l’ero neroazurro ‘au cours de sa période entre 2013 et 2019. Cependant, certaines équipes paieraient les 70 millions que coûte le transfert de l’attaquant.