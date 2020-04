De Rossi a suggéré à Roma d’acheter le pass à Jan Hurtado

Daniele De Rossi L’année dernière, il a réalisé son rêve de jouer à Boca. Après une longue carrière à Rome, l’Italien a mis la chemise bleue et or et a eu un semestre à retenir, bien que son niveau soit loin de ce qu’il savait montrer dans ses meilleurs temps.

Après un semestre, et pour des raisons personnelles, le milieu de terrain a décidé de rentrer en Italie. Et maintenant, selon la presse de ce pays, il aurait suggéré à la direction de l’ensemble romain d’aller chercher Jan Hurtado.

Alors que dans le Xeneize la chance que Cavani arrive au son du club, la vérité est que Hurtado est loin derrière dans la considération du DT. Et maintenant, toujours selon les informations des médias italiens, De Rossi aurait proposé le nom de Hurtado pour arriver à Rome à la recherche d’un remplaçant pour Edin Dzeko, un attaquant de 34 ans.

À seulement 20 ans, Hurtado pourrait être un pari important pour la Roma. “C’est un diamant à l’état brut: bon crosse de tête, présence constante devant le but, très rapide en champ fermé et surtout en champ ouvert”, détaille le journal Il Messaggero.

Le Vénézuélien, ancien gymnaste, a un contrat avec Boca jusqu’en juin 2023 et une clause de sortie de 20 millions de dollars. Boca a misé sur l’attaquant quand il a acheté son laissez-passer pour 5 millions de dollars bien que, selon les médias italiens, Roma pourrait offrir 7 millions pour son laissez-passer et sur les conseils de De Rossi. Assemblez-vous les valises?