« De Rossi? Ce sont de fausses nouvelles, ils veulent nous déstabiliser « 

Au cours des dernières heures, les pages des journaux ont été remplies de nouvelles sur le possible retour de Rossi en Italie comme Entraîneur Fiorentina. Il y a peu de temps, avec un communiqué de presse qui a paru sur les réseaux sociaux du club, la société violette a catégoriquement démenti les rumeurs en question à travers les mots forts du président Commisso. Aussi dans le communiqué de presse, il attaque également «Qui n’aime pas la Fiorentina et ses fans « veulent juste déstabiliser l’environnement avec de fausses nouvelles. Voici le communiqué de presse officiel.

« Je suis étonné de toutes les fausses nouvelles que j’ai lues »

Faisant référence aux récentes informations publiées par les médias sportifs, le président de la Fiorentina Rocco Commisso a parlé de l’Amérique qui a déclaré:

«Je lis et vois un nouvel entraîneur ou de nouveaux joueurs venir à la Fiorentina chaque jour dans les médias. Jusqu’à avant-hier tout le monde a donné le choix d’un nouveau manager, hier soir encore un nouvel entraîneur a été présenté comme mon choix et celui du club.

Quand je suis arrivé sur le marché du football, j’avais déjà dit à quel point j’étais étonné de toutes les fausses nouvelles que j’avais lues ou entendues. Dans cette partie de la saison, qui est si importante et délicate pour nous, je pense que ceux qui continuent à faire ressortir mes choix de remplacer une personne ou un autre, ne nuit qu’à la Fiorentina et à ses fans. Je n’ai eu aucun type de contact, email ou téléphone ou en personne, avec qui que ce soit et comme tout le monde sait que la décision finale est toujours la mienne, il est incroyable que ces Fake News continuent de sortir.

Quiconque n’aime pas la Fiorentina et ses fans essaie de déstabiliser l’environnement, mais nous sommes unis et continuerons notre chemin, jusqu’à la fin de la saison. Ensuite, comme je l’ai toujours dit, le moment sera venu de résumer et de faire les choix pour le prochain championnat, mais aujourd’hui, nous continuons comme Joe Barone l’a dit hier, pour penser à clôturer de la meilleure façon possible cette saison avec le maximum d’engagement de tous et donner notre soutien total à l’entraîneur, au personnel et aux joueurs » .