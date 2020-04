De Rossi et l’expérience de Boca: «Pure passion, ces choses ne se voient plus dans les stades italiens» Serie A

L’ancien milieu de terrain rom Daniele De Rossi a parlé à Sky Sport de son expérience avec le Boca Juniors: “J’aurais besoin de toute une quarantaine pour raconter ce que j’ai vécu pendant ces six mois sous forme d’émotions. C’est un endroit unique, très similaire à l’Italie, plus que nous ne le pensons, également parce que la moitié d’entre eux sont d’origine italienne. Ils vivent de la passion pour tout, de la nourriture à la musique, en passant par la passion du football. C’est un championnat qui peut être discuté techniquement et tactiquement, mais en six mois, je n’ai pas vu un joueur tirer la jambe en arrière ou ne pas donner 200%».

Sur l’ambiance qui règne dans les stades: “Ce n’est pas vouloir être un voyou, parce que je n’aime pas ça, mais làla plus belle chose est ce que vous voyez dans les gradins. C’est une chaleur que nous n’avons plus en Italie, c’est une passion pure et altruiste. La Bombonera est le stade le plus absurde et sensationnel du monde, je souhaite à tous les fans de pouvoir le visiter lors d’un match de Boca. Je me sens privilégié d’avoir joué avec, même si cela n’a pas duré longtemps. “