De Signal Iduna Park à l’Olimpico: tous les retours subis par Conte’s Inter

Un problème de personnalité. Cet Inter n’a pas la capacité de gérer les moments les plus délicats de certains matchs en toute confiance, en particulier les grands matchs. Dans l’analyse d’après-match après les huitièmes de finale contre la Lazio – le deuxième de ce championnat – Antonio Conte a résumé le problème d’un Inter qui est tombé hier après être allé de l’avant à la fin de la première moitié. “Ce n’est pas la première fois – a déclaré Conte – et je ne parle pas seulement du championnat. Pensez à la façon dont nous avons perdu à Barcelone ou Dortmund”.

En championnat – Dit des deux remontées récoltées en Ligue des champions, même en Serie A ce n’est pas la première fois que l’Inter est atteint lors d’un retour. Cela s’était déjà produit lors des trois matchs nuls consécutifs entre le 19 janvier et le 2 février: dans les trois cas contre Lecce, Cagliari et Udinese, l’équipe Nerazzurri avait pris les devants. Auparavant, il avait également subi un retour à Florence le 15 décembre, avec Vlahovic qui, à la 92e, avait trouvé le même but après le premier but de Borja Valero.