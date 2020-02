De solides performances de remplacement sont cruciales pour les matchs difficiles du Real Madrid

Avec une équipe aussi profonde, faire la ligne de départ pour le Real Madrid est toujours une bataille. Chacun de leurs matchs a présenté un onze de départ légèrement ajusté en fonction de l’adversaire et de l’approche tactique du personnel d’entraîneurs, ce qui a donné lieu à diverses options de remplacement.

Pour l’avenir, le club s’approche de matchs difficiles. Ils rencontrent Manchester City dans les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League et ont El Clasico pris en sandwich entre ainsi que trois autres matchs de la Liga.

Alors qu’ils poursuivent leur quête de titres nationaux et internationaux, la clé du succès sera de maintenir une solide performance pendant 90 minutes et les choix de remplacement de Zinedine Zidane seront cruciaux.

Jusqu’à présent cette saison, Luka Jovic, Vinicius Junior et Luka Modric ont été les remplaçants les plus utilisés du club. S’ils sont choisis pour sortir du banc, leurs performances doivent être suffisamment fortes pour faire la différence dans ces matchs décisifs. Voici un aperçu de ce que chaque joueur ajoute au jeu.

Luka Jovic

Lorsque le Real a acheté pour la première fois Luka Jovic, l’international serbe a été nommé successeur de Karim Benzema. De tous les joueurs de l’équipe, Jovic a été le plus remplacé sur le terrain (15 matchs).

Sa capacité à devenir une présence offensive mortelle lorsque l’équipe a besoin d’un but fait de lui une menace instantanée. Bien qu’il n’ait pas encore trouvé ses chaussures de marque, Jovic effectue toujours les bonnes courses et trouve un espace ouvert sur le terrain. Mettre la balle à l’arrière du filet est la dernière étape.

Il a actuellement deux buts et deux passes décisives à son actif et cherchera sûrement à en obtenir encore plus à son actif avant la fin de la saison. S’il est utilisé comme remplaçant, Zidane cherchera l’attaquant à saisir l’occasion de faire ce qu’il fait le mieux et de marquer pour l’équipe quand elle en a le plus besoin – en particulier lors de ces grands matches contre City et Barcelone.

Vinicius Junior

Avec l’ajout d’Eden Hazard dans l’équipe, Vinicius Junior est le remplaçant de l’aile gauche pour l’équipe et a quitté le banc 14 fois cette saison. Il n’y a eu que trois matchs où il a joué 90 minutes.

Cependant, cela permet à Vinicius de sauter sur le terrain et d’avoir la possibilité de changer la donne pour le club, ce qu’il s’avère souvent faire. Au-delà des jambes fraîches, il apporte de l’agitation, de la créativité et de la détermination sur le terrain, ce qui pourrait faire beaucoup de dégâts contre une opposition fatiguée.

Hazard a récemment récupéré d’une blessure et retournera lentement l’équipe en tant que starter, donc l’éliminer pour le Brésilien serait la décision naturelle qui aiderait le Real s’il était dans une impasse.

Luka Modric

Depuis le début de la saison 2019/20, le magicien de milieu de terrain a oscillé entre apparaître dans le XI de départ ou s’asseoir sur le banc. Après 35 matchs, Modric n’a commencé que 16 matchs pour Los Blancos, se substituant à 10.

En raison d’un groupe impressionnant de talents au milieu de terrain et d’une carrière quelque peu en déclin, Fede Valverde, 21 ans, prend souvent la place du Croate. Ce changement a été surprenant pour certains, mais d’une manière qui a renforcé l’équipe.

La dynamique actuelle entre Toni Kroos, Casemiro et Valverde est rapidement devenue un milieu de terrain fiable pour l’équipe. Apporter les compétences de Modric plus tard dans un jeu aide l’équipe à garder le contrôle du jeu. En particulier, sa passe, sa technique sur le ballon et son expérience font de lui l’un des meilleurs substituts de Zidane.