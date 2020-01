De Telegraaf: Van de Beek sera un joueur madrilène l’été prochain

Le média néerlandais De Telegraaf a annoncé aujourd’hui qu’il existe déjà un accord entre le Real Madrid, l’Ajax et Van de Beek pour la signature du milieu de terrain néerlandais l’été prochain.

Van de Beek sera un joueur madrilène l’été prochain, ou du moins c’est ce que le journal néerlandais De Telegraaf a indiqué dans ses pages aujourd’hui.

💥 “VAN DE BEEK SE RENDRA À MADRID à la fin de la saison. C’est fait.”

🇳🇱 Valentine Driessen, directrice sportive de «De Telegraaf», Pays-Bas. pic.twitter.com/KQ5dbsyqus

– El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 15 janvier 2020

En Hollande, ils parlent d’un accord de 55 millions d’euros conclu entre les clubs et d’un accord total avec le joueur qui n’aurait qu’à signer la signature officielle.

La signature de Van de Beek interviendrait un an après les premières démarches entre club et joueur et sous l’approbation d’un Zidane qui aime et beaucoup le joueur. Les démarches de Manchester United ces derniers jours auraient été rejetées par le joueur qui n’a d’autre intention que d’arriver au Bernabéu l’été prochain.

Lent️Valentijn Driessen (directeur de la section football de @telegraaf):

«Donny Van de Beek ne partira pas sur le marché d’hiver, mais après cette saison, il ira au Real Madrid. Votre signature est terminée. Manchester United n’a aucune chance de le signer. »Pic.twitter.com/jbojfKjymx

– The Translator (@ElTraductorZZ) 15 janvier 2020

Le vétéran de Modric et l’inconnu d’Isco ont fait que les blancs aient voulu définitivement fermer l’incorporation d’un milieu de terrain appelé à être important à court, moyen et long terme. De plus, son arrivée serait un message clair à United concernant Paul Pogba, selon lequel les exigences du club anglais seraient considérées en dehors du marché par l’environnement de Florentino Pérez.