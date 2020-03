De Xavi à Sancho, Barcelone pense à l’avenir. Avec l’inconnu Neymar | Primapagina

Il rentrera à la maison dès que possible. Xavi ne cache plus, après avoir écrit l’histoire de Barcelone en tant que joueur, en jouant plus de 700 matchs, il est prêt à le faire en tant qu’entraîneur. “Illest” (“prêt” en catalan), est celui qui a répondu à la question du journaliste de La Vanguardia concernant la possibilité de devenir entraîneur de blaugrana. “Je veux retourner à Barcelone, j’ai hâte. Je me vois dans un projet qui peut partir de zéro, dans lequel j’ai un pouvoir de décision. Voulaient-ils de moi pour l’après Valverde? Je ne sais pas, mais ce n’était pas le moment. Je veux me sentir en confiance autour de moi, je ne veux pas d’un environnement toxique. Je veux de la coopération et de l’identité. “

SETIEN – Le lien contractuel avec les Qataris d’Al-Sadd n’est pas un problème, Xavi peut se libérer en cas d’appel de Barcelone. Ce qui selon la presse espagnole pourrait déjà arriver dans les prochaines semaines. Il est vrai que Quique Setien est aux commandes depuis janvier, mais le lien n’est pas si solide. Quels que soient les résultats (si la saison recommence) avec l’ancien Betis Sevilla à la fin de l’année, le point sera pris. Et la possibilité d’un adieu n’est pas si éloignée, malgré un contrat expirant en 2022.

SANCHO – L’atterrissage possible de Xavi ouvrirait de nouveaux scénarios concernant l’équipe. Ter Stegen, Piqué, Busquets, de Jong, Arthur et Messi sont les certitudes, le reste devra être évalué ou inscrit sur la liste des partants. Griezmann et Dembelé font partie de cette liste, tandis que la grande cible est Jadon Sancho du Borussia Dortmund. Et Neymar? Xavi lui-même a répondu: “D’un point de vue footballistique, son retour serait fantastique, mais il est nécessaire pour pouvoir s’intégrer dans le tissu social des vestiaires”.