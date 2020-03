Crédit photo: .

Prêté par Manchester United, Dean Henderson a une fois de plus joué un rôle déterminant dans le succès de Sheffield United cette saison. Le gardien anglais a connu une saison formidable, gardant les deuxièmes draps les plus propres de la ligue.

Il a également été extrêmement fiable, produisant de magnifiques sauvegardes pour économiser des points pour les lames. Dans l’ensemble, il a surpassé tous les autres gardiens anglais cette saison et devrait être le gardien de l’Angleterre pour les Championnats d’Europe cet été.

Dean Henderson devrait être le gardien de but de l’Angleterre

Les caractéristiques souhaitables d’Henderson

Bonne forme

Henderson a aidé Sheffield United jusqu’à présent dans leur formidable saison. Les Blades sont très en lice pour un poste en Ligue des champions, quelque chose que personne n’aurait vu venir au début de la saison, et le gardien de but plus que solide d’Henderson a aidé massivement. Il a, par exemple, démontré ses compétences dans de nombreuses situations.

Le joueur de 22 ans a montré ses capacités dans des situations individuelles, repoussant certains des meilleurs du monde tels que Mohamed Salah. Il a également une technique incroyable, comme se faire grand, donner à l’attaquant une chance beaucoup plus faible de marquer et a des réflexes incroyables. Il a montré que, sans commettre d’erreurs, il est également capable de réaliser de magnifiques arrêts, une qualité que seuls les meilleurs du monde possèdent.

Capacité à être une solution à long terme

Donner à Henderson autant d’expérience internationale que possible au début de sa carrière est essentiel pour lui donner les meilleures chances d’être le numéro un de l’Angleterre pendant un certain temps. Ayant déjà acquis une expérience en Premier League à l’un des plus hauts niveaux, la prochaine étape de sa carrière, à moins de devenir le gardien de choix de Manchester United, sera celle de l’Angleterre. Le jeune a fait ses preuves cette saison, et pour lui de jouer le plus souvent possible sous un maillot anglais serait bénéfique pour toutes les parties impliquées.

Mauvais gardien de but des autres gardiens anglais

Les autres options de Gareth Southgate dans le but n’ont pas joué aussi impressionnantes que Henderson cette saison.

Jordan Pickford

Le joueur le plus notable à être hors jeu cette saison est Jordan Pickford. Le joueur de 26 ans a été pauvre jusqu’à présent cette saison, et ses erreurs ne semblent pas ralentir. Non seulement il aurait sans doute pu sauver l’effort de Bruno Fernandes qui a valu à son équipe de Manchester United un point à Goodson Park, mais il a également concédé quatre buts lors du dernier match d’Everton contre Chelsea. Ce ne sont que deux des nombreux exemples de Pickford qui a glissé cette saison.

Des erreurs comme celles-ci, en particulier avec leur fréquence, sont quelque chose qu’aucune équipe ne peut se permettre aux Euros. L’Angleterre cherchant à se battre pour la couronne de la meilleure équipe internationale d’Europe, elle voudra le plus de cohérence possible de son gardien de but, tout en offrant des arrêts de classe mondiale.

Nick Pope

Bien que Nick Pope n’ait pas été aussi sujet aux erreurs que Pickford cette saison, il n’a pas été à la hauteur d’Henderson. Il a, en fait, plus de draps propres que le gardien du Blade, mais a concédé près du double de buts comme lui cette saison, et n’a pas produit de arrêts de la qualité du gardien du Royaume-Uni.

Dans cet esprit, Henderson mène la course pour commencer en tant que gardien de but de l’Angleterre aux prochains Euros cet été.

