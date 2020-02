Dean Henderson évalué à 30 millions de livres sterling, mais Man United devrait-il le vendre?

Manchester United devrait faire face à un dilemme de gardien de but cet été.

Le Sun rapporte que le gardien suppléant de David de Gea, Sergio Romero, veut partir à la fin de la saison afin d’assurer un football d’équipe plus régulier.

Les apparitions de 32 ans pour les Reds ont été limitées à dix ou moins par saison depuis la campagne gagnante de la Ligue Europa 2016/17, quand il a effectué 18 départs.

Romero est l’un des meilleurs gardiens de sauvegarde au monde, mais alors que sa carrière entre dans ses dernières années, les offres de Real Sociedad et Villareal peuvent être trop tentantes pour refuser pour l’Argentin.

Le gardien est susceptible de remporter sa 100e sélection pour l’Argentine dans la Copa America de cet été.

Lee Grant devrait également quitter Old Trafford en juin, son contrat n’ayant pas été renouvelé. Grant n’a joué que deux fois pour United depuis sa signature surprise de Stoke City en 2017.

Pendant ce temps, Dean Henderson et Joel Pereira reviendront respectivement des accords de prêt à Sheffield United et Hearts.

Henderson en particulier posera un dilemme aux Red Devils. Le joueur de 22 ans a été exceptionnel pour les Blades cette saison et a peu de chances de se contenter du rôle de remplaçant potentiellement laissé par Romero. Un autre mouvement de prêt serait une possibilité, mais cela obligerait alors le manager Ole Gunnar Solskjaer à acheter pour remplacer Romero, à moins qu’il ne considère que Pereira ou le nouveau recruteur de 20 ans, Nathan Bishop, assez bon pour remplir les chaussures de l’Argentin.

Avec David de Gea sur un contrat qui pourrait se prolonger jusqu’en 2024, United pourrait choisir de vendre Henderson – avec The MEN citant un chiffre supérieur à 30 millions de livres sterling – ou de promouvoir Henderson et de vendre De Gea. Ce dernier se révélerait extrêmement difficile à moins que l’Espagnol ne soit prêt à prendre une réduction de salaire drastique de son contrat actuel de 375 000 £ par semaine – ce qui représente presque le double du salaire de tout autre gardien du football mondial.

Bien sûr, avoir une profusion de richesses est un beau problème pour Ole Gunnar Solskjaer et à De Gea et Henderson – et peut-être encore Romero – il y a trois gardiens à Old Trafford qui font l’envie du reste du monde du football.