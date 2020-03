Dean Henderson recherché par Chelsea, selon un rapport

Chelsea prévoit un raid sur le gardien de but prêté de Manchester United, Dean Henderson, selon le Daily Star.

Le joueur de 22 ans a été en forme incroyable pour Sheffield United cette saison, après avoir gardé dix draps propres et aidé les Blades à atteindre la sixième place en Premier League, une devant les Red Devils.

Les performances d’Henderson lui ont valu une convocation attendue en Angleterre et il pourrait jouer pour son équipe nationale en Euro 2020.

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, serait un grand admirateur du gardien né à Whitehaven et cherche à remplacer Kepa Arrizabalaga, un favori, à la fin de la saison.

La situation est compliquée car, comme Kepa, le gardien espagnol de United, David de Gea, a également subi une baisse de forme qui a conduit à des spéculations sur son avenir.

Récemment, le pandit Graeme Souness a suggéré que Chelsea pourrait faire un pas pour de Gea, permettant à United de promouvoir Henderson.

Mais maintenant, The Star affirme que l’intérêt des Blues réside dans l’option plus jeune et moins chère d’Henderson, dont le contrat à Old Trafford court jusqu’en 2022 et qui est évalué à environ 25 millions de livres sterling.

Si c’est vrai, cela pose un dilemme pour les Red Devils, car ils ne voudront pas perdre l’un de leurs meilleurs jeunes talents face à un rival majeur, mais auront également du mal à le garder heureux s’il continue à jouer le deuxième violon de son homologue espagnol. .

Une autre année de prêt à Sheffield pourrait être une option, mais si Chelsea était en mesure de suspendre la carotte d’un contrat largement supérieur et, potentiellement, le football de la Ligue des champions, il serait naturel que Henderson soit tenté.

United pourrait envisager de déplacer de Gea comme certains rapports l’ont suggéré, bien que ce ne soit pas facile, étant donné son salaire de 375 000 £ par semaine. Les chances du Real Madrid de raviver son intérêt pour le joueur de 29 ans sont très minces, malgré l’affirmation plutôt peu probable du contraire faite par The Sun’s Neil Custis cette semaine selon laquelle une offre de 70 millions de livres sterling serait préparée par los Blancos.

Beaucoup dépendra de ce qui se passera pendant le reste de la saison. Les trois équipes – Sheffield United, Chelsea et Manchester United – ont une chance de se qualifier pour le football de la Ligue des champions l’année prochaine. Et les trois gardiens pourraient sceller leur propre destin en obtenant de bons ou de mauvais résultats en Premier League.

