Dean Henderson remplacera-t-il David De Gea à Manchester United?

SHEFFIELD, ANGLETERRE – 22 FÉVRIER: Dean Henderson de Sheffield United célèbre le but marqué par End Stevens de Sheffield United pour le rendre 1-0 lors du match de Premier League entre Sheffield United et Brighton & Hove Albion à Bramall Lane le 22 février 2020 à Sheffield, Royaume-Uni. (Photo de Ben Early – AMA / .)

Manchester United a fait match nul contre Everton 1-1 dimanche, le but d’Everton provenant d’une erreur de David de Gea. Une erreur de l’Espagnol était inouïe mais depuis sa mauvaise performance à la Coupe du monde 2018, cela s’est produit régulièrement à United. Avec le gardien Dean Henderson impressionnant pendant le prêt – il y a une question de savoir qui devrait être gardien de but à United la saison prochaine.

Coupe du monde 2018

De Gea était en excellente forme à l’approche de la Coupe du monde, la saison 2017/18 étant sa meilleure. Il a poussé United à la deuxième place du classement de la Premier League avec ses performances de classe mondiale tout au long de la campagne. Il a reçu le gant d’or de Premier League à la fin de la campagne après avoir obtenu 18 draps propres.

Mais la grande saison de De Gea ne s’est pas poursuivie en Coupe du monde 2018.

Contre le Portugal, De Gea a laissé le tir de Cristiano Ronaldo qui lui était directement opposé – passer par là. Le match s’est terminé par un match nul et c’était la première fois depuis longtemps que De Gea faisait le contraire de sauver son camp.

De Gea depuis lors

Bien sûr, la capacité de De Gea n’a pas disparu et continue de produire de superbes arrêts et performances pour les Red Devil’s.

Mais avec 7 erreurs menant à des buts depuis le début de la saison 2018/19, il est clair que le gardien de but n’a pas la même aura qu’il avait lors des saisons précédentes.

De plus, De Gea a montré que sa distribution n’est pas à la hauteur des attentes des meilleurs gardiens. Contre Everton De Gea n’a effectué que 6 passes sur 17 et n’a trouvé de coéquipier avec aucune de ses passes à longue distance.

Henderson à la poursuite de la première place

Alors que Dean Henderson, prêté à Sheffield United, prouve qu’il est prêt à assumer les fonctions de gardien de but à Old Trafford la saison prochaine.

Après des prêts à Stockport County, Grimsby Town et Shrewsbury Town – Henderson a rejoint Sheffield United en prêt pendant la saison 2018/19. Il a aidé The Blades à la promotion automatique avec 21 impressionnantes feuilles blanches dans la ligue.

Henderson est retourné en prêt cette saison à The Blades et a jusqu’à présent 9 draps propres de Premier League cette campagne et cherche à aider Sheffield United à terminer en Europe cette saison.

Après 2 saisons impressionnantes en prêt, beaucoup pensent que Henderson est prêt à être entre les bâtons à Old Trafford.

Le jeune veut clairement jouer à Manchester United, déclarant récemment:

“Le grand rêve est de jouer pour Manchester United un jour,

J’ai toujours eu ce rêve tout au long de ma vie, donc jusqu’à ce que ce soit accompli, je ne pense jamais l’avoir fait.

Même si je joue pour eux une fois, je ne pense pas l’avoir fait, j’ai besoin de jouer pour eux 500 fois, 300 fois quoi que ce soit, alors vous pouvez faire demi-tour à la fin de votre carrière et dire: “ Je l’ai fait, je a fait ce que je voulais faire ».

Cependant, l’Anglais ne serait pas disposé à revenir à moins qu’il ne soit le premier choix.

Prochaine saison

Si Henderson devait revenir à United la saison prochaine, il devrait être le starter. Cela signifierait devoir trouver De Gea un nouveau club.

Le Real Madrid avait un fort intérêt pour l’Espagnol il y a quelques années, mais à la place, ils ont acheté Thibaut Courtois. La Juventus ou le PSG pourraient être des acheteurs potentiels.

Henderson pourrait également passer une année supplémentaire avec The Blades et commencer avec United en 2022, faisant de la saison 2020/21 la dernière de De Gea avec United.

Mais beaucoup diraient qu’Henderson a montré qu’il était prêt maintenant. United ne doit pas laisser la nostalgie gêner qui mérite de commencer pour United.

