Dean Smith admet que Jack Grealish veut un football de haut niveau

Le directeur d’Aston Villa, Dean Smith, a abordé les informations concernant le futur potentiel de Jack Grealish à Manchester United.

Le talentueux Anglais a été sous la forme de sa vie cette saison et ses performances étonnantes ont attiré l’attention d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le XI de départ de United est sur le point d’être achevé en ce qui concerne l’image que le légendaire Norvégien veut, mais la profondeur nécessite un peu de travail.

Grealish entrerait probablement dans le line-up, mais même s’il ne le fait pas, sa polyvalence se révélera utile lorsqu’il s’agit de fournir une couverture.

Le milieu de terrain éblouissant peut jouer dans le milieu de terrain central, attaquer le milieu de terrain et les deux flancs et étant donné les problèmes de blessures des Red Devils, il se révélera plus qu’utile.

Dean Smith: «Il [Jack Grealish] veut jouer au plus haut niveau et il veut gagner des trophées. L’avenir de Jack, comme le reste des joueurs, dépend de ce qui se passera au cours des trois prochains mois, ce que nous pouvons faire est de l’évaluer ensuite. “#Muzone

– United Zone (@ManUnitedZone_) 29 février 2020

Smith semble suggérer que Grealish partira cet été si Aston Villa devait être reléguée au championnat.

Au moment de la rédaction du présent rapport, le club de Birmingham occupait actuellement la 19e place et avait besoin d’une victoire pour sortir de la zone de relégation.

Il n’est pas tout à fait impensable qu’ils survivent, mais sur la base de la forme récente, il semble y avoir peu d’espoir pour eux.

On pense que Manchester United a intensifié son intérêt alors qu’il cherche à conclure le transfert tôt pour éviter une inflation des prix en raison d’une apparition en Angleterre ou d’une bonne forme au Championnat d’Europe.