Dean Smith affirme qu’un homme d’Aston Villa de 11 millions de livres sterling a été son «meilleur joueur» lors du thrashing de Leicester – HITC

Hier soir, Aston Villa a produit une autre misérable performance en Premier League.

Dean Smith a affirmé que Marvellous Nakamba était le “meilleur joueur” d’Aston Villa lors de leur 4-0 contre Leicester City lundi soir.

Villa, qui est assis dans la zone de relégation de la Premier League, a produit une autre démonstration abjecte malgré le confort et la confiance de sa défaite 2-1 contre Manchester City en finale de la Coupe de la Ligue la semaine dernière.

Harvey Barnes et son remplaçant Jamie Vardy ont tous deux marqué un doublé dans la nuit, alors que la décision de Pepe Reina de se précipiter hors de sa ligne de manière folle pour le premier but résumait la misérable nuit de Villa.

S’exprimant lors de son interview d’après-match pour Monday Night Football sur Sky Sports (09/03/20), Smith a félicité Nakamba et partagé ce que son équipe a fait de mal.

“L’une de mes plus grandes déceptions a été de donner trop souvent le ballon”, a déclaré Smith à Sky Sports. «Probablement à l’exception de Marvelous, que je pensais être notre meilleur joueur de la nuit.

«Je pensais que nous étions trop lâches en possession et je leur ai rendu le ballon. C’est une équipe qui veut le ballon et le garde bien de toute façon sans que nous le lui rendions. Et cela rend la tâche difficile lorsque vous avez trois buts de moins. »

Nakamba a rejoint Villa pendant le mercato d’été en effectuant un transfert de 11 millions de livres sterling du club belge de Bruges [Telegrapgh].

Contre City, il était l’un des meilleurs joueurs de Villa, et hier soir contre les Foxes, mais c’est la démonstration collective de l’équipe qui serait une grave préoccupation pour Smith.

Ils ont un certain nombre de matches difficiles à venir maintenant, à commencer par un match nul à domicile contre Chelsea, quatrième, qui a mis quatre fois Everton dimanche.

