Dean Smith plein d’espoir après avoir été laissé rayonnant avec l’affichage final de la Coupe de la Villa

Date de publication: dimanche 1er mars 2020 7:36

Le patron d’Aston Villa, Dean Smith, a déclaré qu’il espérait garder son équipe en Premier League cette saison après avoir vu ses joueurs impressionner malgré leur défaite contre Manchester City en finale de la Coupe EFL.

Villa étaient rattrapé dans un rapide sort de dix minutes au début de la première moitié à Wembley, Sergio Aguero et Rodri donnant à City un solide avantage.

Cependant, Villa est rentré dedans avec la tête de Mbwana Samatta juste avant la pause et ils ont continué à représenter une menace pour City après la pause.

Cette pression a presque été révélée lorsque la tête de Bjorn Engels en retard a été brillamment enregistrée sur le poteau par Claudio Bravo.

S’exprimant lors d’une conférence de presse après le match, Forgeron a révélé sa fierté face à l’affichage de ses joueurs.

“C’est une montagne à gravir quand Man City monte”, a expliqué le manager. «Il faut être patient et discipliné. J’ai dit aux gars que j’étais fier d’eux. Nous nous sommes affrontés.

«Nous avons posé des questions aujourd’hui. Nous savons tous que c’était un coup de pied de but [before Rodri’s goal] mais nous avions un coin à défendre et nous aurions dû faire mieux.

«Nous jouions contre une équipe de haut niveau et nous devions bien défendre. Il n’y a jamais eu le moindre sentiment de recul et cela m’a plus que jamais plu. »

Interrogé sur les performances de son équipe en général, Smith a poursuivi: «Le niveau de performance est ce qu’il devrait être et nous avons eu une réaction des joueurs.

«La concentration revient à la Premier League et si nous jouons comme ça, nous en sortirons. Les joueurs en seront très fiers, aucun joueur ne veut sortir et jouer mal.

«Ils l’ont fait la semaine dernière et ils m’ont rappelé. J’étais content de cette réaction. »

Ce fut un week-end difficile pour Villa avec ses adversaires de la Premier League Norwich, Watford et West Ham tous gagnants.

Villa retour à l’action lundi prochain quand ils accueillent Leicester, qui sont sans victoire en cinq après leur défaite contre les Canaries.