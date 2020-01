Dean Smith réagit après avoir vu la nouvelle signature d’Aston Villa lors du premier match des moins de 23 ans – HITC

Aston Villa a fait venir Louie Barry de Barcelone ce mois-ci.

Le patron d’Aston Villa, Dean Smith, a déclaré à Four Four Two qu’il pensait que Louie Barry “serait un succès” pour le club après l’avoir vu dans un match des moins de 23 ans.

Villa a recruté l’attaquant de Barcelone Barry plus tôt ce mois-ci, l’ajoutant à leurs rangs de développement après seulement quelques mois en Catalogne.

Barry a quitté West Bromwich Albion pour Barcelone cet été, mais a fait un retour rapide dans les West Midlands dans ce qui ressemble à un coup majeur pour Villa.

Barry a terminé son déménagement la semaine dernière après une dispute qui l’a amené à Villa Park, et il a presque immédiatement fait ses débuts pour les moins de 23 ans de Villa contre Cardiff City.

L’attaquant de 16 ans a remarquablement marqué dans un camée de 30 minutes, laissant les fans de Villa extrêmement enthousiasmés par son avenir avec le club.

Même avec les problèmes frappants de Villa, il faudra probablement encore un certain temps avant que Barry ne rejoigne la première équipe de Villa, mais les premiers signes sont encourageants.

Maintenant, Smith a admis qu’il pensait que Barry avait montré un bon mouvement lors de sa brève apparition, et l’ayant vu en action, il pense qu’il sera un succès pour Villa, même s’il a tenté de calmer les fans dans le processus.

«Louie est avant tout un membre de l’académie, mais il a un potentiel énorme», a déclaré Smith. «Je l’ai vu pendant 20 minutes lors d’un match la semaine dernière pour les moins de 23 ans. Il a un très bon mouvement et est un jeune enfant brillant. Je suis sûr qu’il sera un succès à Aston Villa, mais nous ne pouvons pas oublier qu’il n’a que 16 ans. Je suis excité par le potentiel qu’il a, c’est sûr. C’est pourquoi nous sommes allés le chercher », a-t-il ajouté.

