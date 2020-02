Dean Smith réclame un prêt de 8 millions de livres sterling pour Aston Villa – HITC

Le mois dernier, James Chester a quitté Aston Villa pour un prêt à court terme.

Dean Smith a révélé que c’était la décision de James Chester de quitter Aston Villa.

Le défenseur de 31 ans a quitté Villa le mois dernier pour rejoindre Stoke City pour un prêt de demi-saison.

Ce faisant, l’international gallois, hors contrat cet été, a probablement déjà disputé son dernier match pour Aston Villa.

La décision de lui prêter des fans furieux du club des West Midlands, dont beaucoup ont fait connaître leur mécontentement sur Twitter après l’annonce du jour limite.

L’ancien défenseur central de West Brom n’avait pas botté un ballon en Premier League sous Smith cette saison, après avoir raté pratiquement toute la seconde moitié de la saison dernière en raison d’une blessure.

Mais le patron d’Aston Villa a révélé via le Birmingham Mail que la décision d’y aller était celle de Chester et non celle du club.

Il a déclaré: «James Chester (être autorisé à y aller) était totalement la décision de James Chester. Nous nous respectons beaucoup. Je pense que ce fut une décision très difficile pour lui, mais il a décidé d’aller chercher des matchs que je ne pouvais évidemment pas lui garantir. “

Très peu de fans d’Aston Villa peuvent reprocher au défenseur populaire de s’éloigner.

Il était derrière Ezri Konsa, Tyrone Mings et Bjorn Engels dans l’ordre hiérarchique et ses perspectives de première équipe semblaient très sombres.

A peine joué en 2019, Chester – une signature de 8 millions de livres sterling en 2016 [The Birmingham Mail] – voudra juste du football régulier et j’espère qu’il l’obtiendra à Stoke.

