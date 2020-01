Débat: Barcelone bat le record de possession avec Setién, mais n’est pas mortel | Ligue d’Espagne

Un grand débat a eu lieu en Espagne après le premier match de Quique Setién à la tête du FC Barcelone.

Selon les données de l’OPTA, lors de la victoire 1-0 contre Grenade, l’équipe catalane a récupéré son sceau de possession du ballon mais, apparemment, la tâche n’était pas terminée.

Lors du premier match de l’ère Setien, son équipe a réalisé 1 005 passes, un nouveau record pour la saison, mais seulement 203 ont progressé. En fait, seuls six tirs ont été enregistrés sous les bâtons, dans une équipe avec Messi, Griezmann, Fati et une longue liste de flyers arrivant en position de but.

La différence, comme toujours, s’est faite sur le 10e en assurant la victoire, mais l’accent n’a plus été mis sur les trois points mais sur la possession qui a été le sceau des dernières décennies.

Pour le journal Sport, la mission de Setién est de retrouver cette philosophie mais la tâche ne fait que commencer: “Le Barça de Josep Guardiola et Tito Vilanova a joué et associé mais aussi couru, et beaucoup: presque toujours en avant, sur de courts trajets et en bloc Et dans le but de favoriser la création d’espaces pour atteindre et générer mille et une triangulations, mais aussi pour appuyer immédiatement après avoir perdu le ballon et le maintenir aussi loin du but. “

La Barcelone de Setién avait une possession de 82%, ce qui se rapproche des records de l’ère Guardiola en 2011 par rapport à Racing (84%) et Levante (83,9%), comme l’OPTA l’a rappelé.

Mais ces transitions ont à moitié fini de condamner Ernesto Valverde et c’est pourquoi le nouveau DT, comme l’explique le journal AS de Madrid, est clair sur l’objectif: “L’un des déficits qu’il voulait combler depuis son arrivée au Barça est celui du buts encaissés après la défaite. Il l’a observé lors du match de Super Coupe contre l’Atletico et avait analysé le temps ces après-midi devant la télévision qu’il avait passé à regarder cette équipe qu’il a admirée la dernière décennie. Setién considère que la seule façon d’éviter ces transitions consiste à assurer radicalement la possession du ballon. C’est peut-être l’une des explications des 1 005 passes. “