Débuts de bon augure de Fértoli en Racing: bon niveau, envie et objectif

Au-delà de ses débuts dans un match amical, c’était toujours un début pour le nouveau venu de San Lorenzo. Il est toujours important de commencer avec le pied droit, et Héctor Fértoli l’a fait en Racing.

En plus de performer à un bon niveau lors du match nul 2-2 contre l’Athletico Paranaense, il a converti un joli but gaucher, de l’extérieur de la surface et l’équipe a fini par gagner 5-4 aux tirs au but.

“La vérité est que j’étais très impatient de jouer”, a déclaré Fértoli, “même s’il était amical. La réalité est qu’ils vivent déjà différemment, cela semble être un vrai match. C’était très agréable. “

Fértoli venait de ne pas être pris en compte à San Lorenzo, mais le goût de Sebastián Beccacece d’avoir des extrêmes capables d’élargir l’attaque pourrait le favoriser en Racing: “Il est important pour moi que l’entraîneur aime jouer avec les extrêmes.” De plus, il semble que Fértoli ait trouvé une atmosphère réceptive dans les vestiaires, capable d’abriter de nouveaux arrivants: «J’ai rencontré un groupe barbare».

