Décès de la légende du Real Madrid, Goyo Benito

L’ancien défenseur du Real Madrid Goyo Benito est décédé ce jeudi. Benito a joué 13 ans pour le club et a remporté 11 titres. Il avait 72 ans.

Le Real Madrid a publié une déclaration sur son site officiel pour annoncer le décès de Benito et pour écrire son héritage.

Le Real Madrid C. F., son président et son conseil d’administration expriment leur profond regret du décès de Goyo Benito, l’une des grandes légendes de l’histoire de notre club.

Le Real Madrid C. F. souhaite partager ses condoléances et envoie son affection à sa femme, Paula, et à ses enfants, Patricia et Rubén, à toute sa famille et à ses proches. Ces condoléances sont également présentées au nom de madridistas du monde entier.

Goyo Benito a toujours été un bon représentant des valeurs de notre club. Il a joué pour le Real Madrid pendant 13 saisons. Au cours de cette période et en incluant son sort au sein de l’académie du Real Madrid, il a remporté six titres de champion et cinq Coupes d’Espagne. Il appartenait à la génération de joueurs qui a succédé à l’équipe yeyé du Real Madrid. Il a fait 420 apparitions pour le Real Madrid et a été plafonné 22 fois par l’Espagne.

Le Real Madrid a soutenu Benito tout au long de sa bataille contre la maladie dont il souffrait depuis plus d’une décennie.

La famille du Real Madrid est aujourd’hui en deuil alors que nous nous souvenons d’un des grands défenseurs de l’histoire de notre club.

Source: Realmadrid.com

Le personnel de la direction de Madrid souhaite adresser ses condoléances à la famille de Goyo Benito. Qu’il repose en paix.