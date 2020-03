Décès de l’ancien président du Real Madrid, Lorenzo Sanz

L’ancien président du Real Madrid, Lorenzo Sanz, est décédé ce samedi soir après avoir combattu un coronavirus la semaine dernière. Les fils de Sanz, Fernando et Lorenzo Sanz Jr., ont déclaré aux médias plus tôt cette semaine que leur père était dans un état grave.

«Mon père vient de décéder. Il ne méritait pas de suivre cette voie. Nous perdons l’un des hommes les plus courageux, les plus travailleurs et les plus consentants que j’aie jamais vus. Sa famille et le Real Madrid étaient ses deux passions. Ma mère et mes frères ont apprécié tous ses moments avec fierté. Repose en paix », a tweeté le fils de Sanz, Lorenzo.

Sanz avait 76 ans et a été président de Madrid de 1995 à 2000. Le Real Madrid a remporté un titre de Liga et deux trophées de Ligue des Champions pendant son mandat de président. Il a joué un rôle crucial dans la résurrection du Real Madrid après que le club ait passé 32 ans sans remporter un seul titre de Ligue des Champions. Sanz a été un président crucial dans l’histoire du Real Madrid.

Qu’il repose en paix.