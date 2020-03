Décès de Máximo Hernández, ancien entraîneur de Rayo, Numancia et Albacete

Le joueur madrilène Máximo Hernández, ancien joueur de Rayo Vallecano et ancien entraîneur de Vallecanos, CD Numancia et Albacete Balompié, entre autres, est décédé à l’âge de 74 ans, a confirmé le club Soriano ce dimanche.

22/03/2020 à 14:59

En tant que joueur, Hernández a commencé sa carrière chez Rayo Vallecano, où il a joué entre 1965 et 1968 avant de rejoindre le RC Celta de Vigo (1968-70). Après deux saisons dans l’équipe galicienne, il signe pour le Real Sporting de Gijón (1970-72) et coïncide avec le légendaire Quini. Il a terminé sa carrière de footballeur où il a commencé, dans Rayo (1972-74).

Après cela, il a commencé son aventure sur le banc, ce qui l’a conduit, en plusieurs étapes, à l’équipe de franjirrojo, qu’il a dirigée en première et deuxième division et dans divers clubs de Madrid.

Il a également vécu une longue période à CD Numancia au début de ce siècle (2002-07); au club de Soria, il a été premier entraîneur puis directeur sportif, sous le commandement duquel il a été promu en première division, la deuxième de son histoire, pendant la saison 2003-04. En outre, il a formé Albacete Balompié.

Le CD Numancia a assuré qu’il recevrait “dans les meilleurs délais la reconnaissance qu’il mérite”, chose actuellement impossible en raison de la crise des coronavirus. “Nous voulons exprimer les plus sincères condoléances et toute son affection et affection à sa femme Angelita, à leurs enfants, au reste de la famille et à leurs amis les plus proches. Condoléances qui s’étendent également à tout le numantinisme. Aujourd’hui, CD Numancia est pleurant la perte d’un homme qui a consacré une grande partie de sa vie à sa grande passion: le football “, a-t-il déclaré.