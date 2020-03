Décès de Zoca, le frère cadet de Pelé

Pelé a subi un coup dur ce jeudi avec la mort de son petit frère, Zoca, dont il était très proche.

Jair Arantes do Nasciemiento, connu sous le nom de Zoca, est entré dans un hôpital de Sao Paulo mardi dernier souffrant d’un cancer de la prostate qu’il n’a pas pu surmonter.

Zoca était également footballeuse et a également joué pour Santos, un club dans lequel son frère a été couronné ‘O Rei’. Il l’a fait pendant deux ans, entre 1961 et 1962, au cours desquels il a joué 15 matchs et marqué quatre buts.

Sa carrière professionnelle a été de courte durée et il l’a mise de côté pour se consacrer à la gestion de l’entreprise familiale.

Des sources proches de la famille n’ont pas pu confirmer que Pelé est aux funérailles de son frère. L’ancien joueur de football a de graves problèmes de hanche auxquels s’ajoute son confinement à la suite de la pandémie déclenchée par la propagation du coronavirus.

Pelé a été il y a quelques jours très affecté par la mort du légendaire gardien argentin Amadeo Carrizo. Seulement six jours plus tard, il a appris la mort de son jeune frère. Mauvais moments pour celui qui était le meilleur footballeur de tous les temps jusqu’à l’apparition de Leo Messi.

La mort de Zoca a été rendue publique par Santos via son compte Twitter officiel:

Jair Arantes do Nascimento, ou Zoca, irmão do nosso Rei, est décédée cette quatrième année, à 77 ans. Zoca chegou pour travailler à la base de Peixão quand c’était le plus novo. Sentiments à notre idole Pelé et à toute votre famille bien-aimée. Repose en paix, Zoca. Obrigado por tudo! pic.twitter.com/5mHy9c3Anb

