Décider du résultat de la Premier League avec six principes …

Décider du résultat de la Premier League

J’ai essayé de résoudre l’énigme de gérer la saison en cours qui n’est pas terminée en essayant une approche basée sur des principes. J’ai élaboré six principes:

1. Le meilleur d’un mauvais travail. Aucune solution ne sera parfaite. Il s’agit de choisir le moins mauvais.

2. Restez simple. Les solutions simples sont préférables aux solutions complexes. Ils sont plus susceptibles d’être acceptés comme raisonnables.

3. Quelque chose à montrer. Dans la mesure du possible, nous devons résoudre les problèmes de la saison, plutôt que de simplement la radier une fois qu’elle est presque terminée.

4. Ne faites aucun mal. Les décisions qui portent préjudice aux clubs devraient, dans la mesure du possible, être traitées avec plus de prudence que celles qui accordent des récompenses. Les décisions devraient prioriser la prévention des dommages.

5. Inconnus connus. Certains aspects de la façon dont le reste de la saison aurait pu se dérouler sont plus incertains que d’autres.

6. Restez en dehors du tribunal. Il y a un potentiel de poursuites par les clubs lésés. Les ligues devraient minimiser ce risque.

Dans cette optique, j’ai proposé les idées suivantes:

A. Déclarez que la saison s’est terminée avec des classements de ligue comme lors de la dernière ronde de rencontres. Ainsi, la table finale de la Premier League serait après 28 matchs et la table finale du championnat après 37. Elle est basée sur les trois premiers principes (Best of a Bad Job, Keep it Simple et Something to Show for It).

Trophées d’attribution basés sur le classement actuel. Liverpool et Leeds deviendraient champions de leurs ligues. Cela accorde un certain poids à Do No Harm. D’autres clubs sont moins susceptibles de s’opposer au fait de manquer un trophée que d’être relégués. West Brom, par exemple, pourrait ressentir différemment, mais cela me semble être la moins mauvaise option dans l’ensemble.

Dans le cas de Liverpool, Known Unknowns s’applique également, car la destination probable du titre de Premier League si la saison était terminée est probablement le résultat le plus sûr à l’étude.

C. Attribuer des places européennes en fonction du classement final (étape A). C’est plus controversé, en raison de la plus grande incertitude quant à la façon dont le reste de la saison pourrait se dérouler (Inconnus connus), mais il y a peu d’options et j’ai essayé de donner du poids à Do No Harm.

D. Aucune relégation et, par extension, aucune promotion. Il s’agit d’une application de Do No Harm, également en vue de rester hors du tribunal. Les ligues ne veulent pas se laisser prendre dans des procès de style Wast-Ham-Sheffield-Utd. Je suis également conscient de l’incertitude entourant les résultats de la relégation (Inconnus connus). Dans ce scénario, Bolton a juste de la chance.

Les clubs qui auraient pu être promus se sentiront sans doute mécontents, mais on ne sait généralement pas qui ils auraient pu être (Inconnus connus). Certains, comme Leeds, ont la consolation d’être couronnés champions.

E. Toutes les équipes laissées dans les compétitions de coupe obtiennent des byes dans les stades ultérieurs des compétitions correspondantes de l’année prochaine. Ceci est à nouveau basé sur les trois premiers principes (Best of a Bad Job, Keep it Simple and Something to Show for it).

Pour les équipes encore dans les ligues des champions ou des ligues européennes, cela peut signifier que les étapes ultérieures des ligues doivent être ajustées pour accueillir un petit nombre d’équipes supplémentaires. Il y aurait également une certaine contraction compensatoire lors des cycles précédents.

De toute évidence, ces idées laissent encore beaucoup de détails spécifiques à résoudre (en particulier le point E). Il est également possible de choisir différents principes ou de les pondérer différemment. Mais je pense que les principes ont au moins l’avantage de structurer les décisions.

Robert Verne, Londres

J’ai été surpris de voir toute la discussion sur F365 sur différents façons de terminer la saison, parce que je n’ai vu le problème mentionné dans aucun journal. L’option la plus évidente est certainement de terminer complètement la saison dès que possible, et que cela se produise en juin, juillet, août, septembre ou octobre, et bien que certains joueurs puissent disparaître parce que leurs contrats sont en cours, il est sûrement préférable à tout type de la formule utilisée pour calculer où les clubs devraient terminer à la fin de cette saison.

Si les euros sont consomptibles comme ils semblent l’être, le seul problème est l’impact sur la saison suivante. Si cela devait être tronqué, les équipes pourraient accepter de se jouer une fois pour une saison de 19 matchs. Ce n’est peut-être pas entièrement satisfaisant, mais au moins tout le monde connaîtrait les règles régissant la compétition, ce qui ne peut être dit d’une arrivée ponctuelle à la saison.

Lev (fan d’Arsenal, pas de chien dans ce combat)

Pour tous ceux qui disent qu’en cas d’une saison PL annulée, Liverpool devrait recevoir le titre ……… Tout ce que je veux ajouter à ce sujet, c’est que Liverpool a perdu 5 de ses 6 derniers matchs et que cette forme suggère certainement qu’ils sont sur la bonne voie pour le plus grand effondrement de tous les temps

Tom (Premier League neutre)

Il me semble clair quelle est la réponse évidente à la reprise du football. Le gouvernement estimant 10 à 14 semaines avant le pic du coronavirus, cela nous mène au mieux à fin mai / juin.

La prochaine Coupe du monde est, comme nous le savons tous, disputée en décembre au Qatar en 2022. Je peux bien imaginer que les ligues européennes se coordonnent pour que CETTE saison se termine entre septembre et novembre de cette année.

La prochaine saison débutera en février 2021 et se terminera en novembre 2021. Et ainsi de suite. Aucune interruption pour la Coupe du monde 2022. Les tournois internationaux seront joués à jamais pour toujours et les générations futures se demanderont pourquoi la Premier League n’a jamais été jouée pendant les mois d’été.

John (Arsenal pour répéter le Henry Norris Nobble s’il vous plaît) Foster, Brighton

Cher Footie365,

Dommage pour le manque de football mais le report semble être le bon choix. Est-ce une bonne occasion d’aligner la saison de football sur la Coupe du monde du Qatar?

Si nous recommençons la saison après la fenêtre de transfert, atteignons le point culminant en novembre, rompons lorsque nous aurons le deuxième pic prévu pour l’hiver de Covid-19, puis commençons une nouvelle saison en février, cela ne nous ferait pas expédier en 2022 ?

A bientôt, j’ai aimé lire le site depuis 15 ans, continuez votre bon travail

Restez en bonne santé tout le monde,

Geai

Je dirais après 30 ans Liverpool les fans sont heureux que la saison soit déclarée terminée à ce stade et que Liverpool soit sacré champion. Pour être juste, ils le méritent. Des kilomètres d’avance sur tout le monde. Le fait que la ligue se soit terminée tôt en raison de la suspension de la saison les tuerait s’ils devaient attendre encore 10 ans ou plus pour la prochaine.

De même, si Villa a été reléguée, je pourrai garder le fait que le retour de McGinn aurait sauvé notre saison.

Quand cela se termine, personne ne sait. Personne ne sera content d’une saison vide, d’une saison simulée ou d’une saison de finition maintenant. Il y a trop de raisons pour lesquelles tout doit être repoussé à mon avis.

Quelle que soit la façon dont cela se déroule la saison 2019/20 aura un astérisque massif à côté et peut-être la saison prochaine aussi.

Pete, Canberra

Ok, voici ma solution… .à exécuter uniquement SI la saison en cours ne peut pas être terminée dans le délai imparti (disons fin juin).

Suspendez toute activité jusqu’au début du mois d’août, accordant une pause aux joueurs. Autoriser les clubs à prolonger les contrats des joueurs pour 6 mois supplémentaires si nécessaire

Jouez les 10 derniers matchs de la saison 2019/20, et terminez les matches de barrage, les coupes nationales (et la compétition européenne si possible).

Faites une pause d’un mois pour réinitialiser, ayez une fenêtre de transfert, triez les appareils.

Commencez la saison 2020/21 vers décembre et chaque équipe se joue une fois plutôt que deux. Ainsi, en Premier League, chaque équipe jouera 9 matchs à domicile et 10 à l’extérieur ou vice versa (jusqu’à l’ordinateur du match). La compétition européenne va directement au KO (avec 64 équipes).

La saison se termine comme d’habitude en mai, à temps pour l’Euro 2021

Pas parfait, certains problèmes complexes sont toujours là. Mais dans l’ensemble, la solution la plus équitable.

Ivan, LFC (ou donnez-nous le trophée maintenant)

Autant je voudrais que la saison se poursuive car Utd a une chance de devenir champion, je serais également heureux qu’elle soit annulée pour des raisons évidentes (peut-être que l’année prochaine sera leur année LOL). Cependant, le moyen le plus juste pour moi semble être de reporter à la date de début normale des saisons prochaines.

Revenons en août avec tous les nouveaux joueurs brillants que nous avons tous et terminons les 10 derniers matchs au lieu de commencer la nouvelle saison. Ensuite, nous avons plutôt réduit la saison prochaine à une ligue de 30 matchs – à mi-chemin de la saison, divisé la moitié supérieure et la moitié inférieure en 2 mini-ligues qui jouent ensuite à domicile comme à l’extérieur comme en Écosse (ou le font-elles toujours? Don sais pas, je m’en fous, désolé).

C’est probablement la façon la plus juste de terminer cette année, mais ça se remplit également l’année prochaine.

Je pensais que cela pourrait fonctionner quand j’ai commencé à écrire, mais merde, annulons la saison, cachons-nous à l’intérieur avec nos désinfectants pour les mains et notre tourbière et sortons à nouveau quand c’est sûr.

Jon (Cape Town, restez en sécurité tout le monde)

Liverpool a remporté le 2020/21 première ligue. Sondez les 20 équipes sur qui devrait être couronné champion, et la réponse serait unanime.

Danny (c’est dommage qu’ils rentrent dans le livre des records comme Liverpool * – ou n’est-ce pas?), Austin Spurs

Comme l’indique votre article, nous allons finir avec l’équivalent du football de Duckworth-Lewis, n’est-ce pas? Ce sera sûrement tout aussi incompréhensible. Toujours la façon la plus juste de le faire. Et une méthode qui peut être adoptée pour de futurs cas de même nature. Et vous devez commencer cette base de données de statistiques à un moment donné, alors pourquoi pas maintenant.

Ou peut-être demandez aux développeurs de FM20 de simuler la fin de la saison en utilisant le formulaire et les statistiques actuels à ce jour. Ou FIFA (comme le suggérait la boîte aux lettres précédente). Chaque équipe doit jouer 2 contre 2. Doit être deux différents pour chaque match. Il reste 9/10 matchs, ce qui signifie que vous choisissez vos 20 meilleurs joueurs FIFA dans votre première équipe à participer. Vous pouvez toujours diffuser les jeux aussi! Mieux que rien. Je ne peux pas rester pour regarder le football, je ne peux pas sortir pour rencontrer des gens. Si nous sommes censés faire autre chose!

Suds, Durban (je sais que c’est sérieux et tout, mais f * ck me les week-ends seront ennuyeux maintenant)

Pas trop tard maintenant

J’ai pensé aujourd’hui à Odion Ighalo et je voulais écrire à ce sujet mais j’ai pensé que le match United v Lask était il y a quelques jours maintenant, il est trop tard pour en parler. Mais je me suis alors rendu compte que ce serait le match de football le plus récent pour la prochaine fois…

Avant qu’Ighalo ne mette une chemise rouge à Manchester, j’avais le sentiment qu’il allait faire la différence. Qu’il entrerait et appartiendrait. Quelque chose dans l’atmosphère m’a rappelé quand nous avons fait venir Henrik Larsson il y a tant d’années. Larsson a cliqué tout de suite, tout comme Odion. Je ne sais pas exactement pourquoi je pensais qu’Ighalo profiter d’un succès similaire, mais je pense que c’est à Manchester de se sentir à nouveau uni. Les Red Devils jouent comme avant, Old Trafford sonne comme avant, les joueurs attaquent comme avant, et peu importe qu’il soit la solution à long terme ou non, le manager en marge semble appartenir à lui . Et peut-être juste peut-être, nous signons enfin des joueurs comme nous le faisions auparavant.

Jamin (Toronto, Canada, ou si vous voulez être un local: Torronnah)

Une réponse à «Coronavirus, le football et le gouvernement»

Comme chaque contributeur de boîte aux lettres, je ne sais pas si mes deux pence verront la lumière d’un jour de boîte aux lettres net, mais après avoir lu le post du contributeur anonyme vendredi après-midi Je me sens obligé d’écrire parce que je me suis retrouvé à bien comprendre les points, à vouloir accepter de tout cœur mais à me sentir obligé de ne pas être d’accord à contrecœur. Je ne suis pas pour l’hyperbole mais c’était un post qui provoque un auto-examen pour vous faire remettre en question ce que c’est qu’être humain en des temps sans précédent et incertains. Dans quelle mesure croyez-vous fermement aux principes de liberté, de liberté d’expression, de démocratie et de liberté que notre grande nation a toujours défendus, même lorsque faire est difficile et peut coûter des vies? Le fait de ne pas défendre ces principes coûte-t-il plus de vies plus tard? J’aimerais avoir les réponses.

Prenez la prémisse générale du poste suggérant que le gouvernement se soucie de l’argent et de l’économie avant toute autre chose; pour être honnête, je suis d’accord avec cette affirmation, mais je ne voudrais pas la qualifier de critique accablante ni même suggérer que c’est quelque chose que nous ne savions pas au moins inconsciemment. Je suppose que ma réponse au paragraphe sur l’économie peut être résumée par les mots «eh bien oui». La triste réalité est que quelqu’un doit faire attention à la situation dans son ensemble et, en fin de compte, c’est le travail du gouvernement. Ce sont les décisions que nous envoyons nos politiciens dans les célèbres anciens halls de Westminster pour prendre en notre nom parce que nous serions assez insensés de les faire nous-mêmes.

J’apprécie évidemment le point de vue d’un travailleur hospitalier, mais pour donner un peu de contexte, j’ai 31 ans et j’ai passé 7 ans dans la même petite ou moyenne entreprise avec env. 20 employés. Nous vendons des marchandises en ligne et faisons beaucoup de travail avec un géant Internet bien connu qui partage son nom avec une forêt tropicale. Le risque statistique d’exposition au coronavirus sur les lieux de travail est relativement faible, mais notre risque de cesser ses activités en raison d’une dépression économique provoquée par la crise du coronavirus est beaucoup plus élevé. C’est très bien d’avoir une indemnité de maladie légale dès le premier jour d’isolement, mais même cela n’a aucun sens si l’employeur n’est plus là et qu’il n’y a pas de travail où retourner. Ne pas être désinvolte, mais c’est une activité de pointe pour les hôpitaux, plutôt moins si vous vendez des meubles de jardin sur Internet.

Je ne discuterai pas trop de l’action / de l’inaction du gouvernement britannique par rapport à d’autres pays que de dire faire des choses parce que tout le monde les fait est la pire raison de faire quoi que ce soit et il semble que nous sommes actuellement la seule nation à avoir leader prêt à admettre qu’il est en grande partie impuissant. Les dirigeants d’autres nations font de leur mieux pour “ faire quelque chose ” et faire en sorte que les gens se sentent mieux avec la ligne “ croyez-moi, je vais l’arrêter ” qui agit comme une couverture acceptable pour l’érosion draconienne extrême de toute liberté, mais ils trouveront probablement qu’ils n’ont pas pu de faire de tels chèques dans quelques semaines. Vous dites que les écoles sont maintenues ouvertes pour protéger l’économie, mais c’est une mesure qui donne également à votre hôpital une demi-chance – fermez les écoles et soit vous perdez la moitié de votre personnel pour s’occuper de leurs enfants, soit pire, ils restent avec leurs grands-parents et les forcent dans votre hôpital en masse car les enfants sont de grands porteurs de virus mais assez à l’épreuve des balles pour ses effets.

Nous devons accepter que le gouvernement recherchera le bon équilibre entre la santé publique / les risques et la stabilité économique, c’est leur travail et cela signifiera que certaines personnes peuvent mourir sans en avoir besoin, cela signifiera également que plus d’entre nous ont un emploi et une vie pour revenir à la fin de ce qui pourrait être le cas dans d’autres pays. Je corrigerai cependant quelques inexactitudes dans vos affirmations; L’UEFA n’a pas mis la santé publique au-dessus du dollar tout-puissant au moins avant tout le monde – les associations nationales mettaient les matchs à huis clos bien avant que l’UEFA ne fasse ou dise quoi que ce soit, c’est pourquoi Anfield était plein mercredi et le Parc-des-Princess ne l’était pas. Le leadership de l’UEFA sur cette question est de planifier une réunion super urgente prioritaire dans cinq jours. Je m’oppose également à la position selon laquelle notre gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires pour nous protéger, car la réalité est qu’il n’y a aucune action qui pourrait nous en protéger maintenant – à moins d’aller de maison en maison et de nous tirer tous dans la tête. Cela le ferait mais nuirait gravement à l’économie…

Oh et une chose liée au football; si nous n’avions pas eu la putain de pause hivernale, nous aurions maintenant le titre dans le cabinet. C’est tout.

Martin (YNWA) (Bonne chance à tous. Dieu sait que nous en aurons besoin)

Pause chanceuse pour les Spurs

Quelle semaine pour les éperons….

Option 1 – annuler la saison, pas une grosse perte pour nous, les saisons ont quand même disparu

Option 2 – retarder d’un mois, beaucoup de temps pour que Kane et Son se mettent en forme

Heureux soit pour être honnête

Gary (notre saison s’est terminée mardi soir quand même)

Football!

Si cet e-mail est publié, c’est trois jours de suite, il y a du football américain sur F365… les Américains arrivent !! De plus, étant donné que la Premier League est terminée, cette semaine compte techniquement comme une semaine internationale, alors signalez tous les e-mails ennuyeux comme le mien !!

Tout d’abord, mes sincères excuses à TX Bill pour avoir utilisé l’expression «sauts et limites plus populaires». C’était un oubli si grotesque que même les gens qui ne cherchaient pas à être offensés tout le temps, étaient, bien, offensés. Je présente également mes sincères excuses au (ancien) président de US Soccer, Carlos Cordeiro. Des gens facilement offensés comme moi ont conduit un homme honnête et attentionné à perdre son emploi à cause de certains commentaires inoffensifs qu’il a faits.

Alors oui, je dois préciser, le procès en cours aux États-Unis concerne les équipes nationales. L’essentiel est que l’USSF, qui emploie à la fois les hommes et les femmes, n’indemnise pas les joueurs masculins et féminins de manière égale pour les tournois similaires. L’argument des joueurs est que, au-delà du prix en argent, des écarts qui échappent au contrôle de l’USSF, ils génèrent beaucoup plus de revenus pour l’USSF qu’ils ne sont pas compensés. Vous pouvez les rechercher vous-même sur Google, mais de nombreux articles crédibles qui montrent que l’équipe américaine féminine a généré un peu plus de revenus au cours des 5 dernières années pour la fédération américaine de football, leur employeur, que pour les hommes (mais certainement pas plus que des sauts et des limites !! !). Étant donné qu’ils ajoutent autant sinon plus aux coffres, ils ont fait valoir qu’ils devraient être payés également.

En ce qui concerne la popularité, beaucoup de ces joueuses, en raison de leur victoire, sont des noms familiers, et bien que personne ne dise que les hommes ne sont pas aussi populaires, mais pas tout à fait au même niveau. Voici pourquoi: comme le souligne TX Bill, le jeu féminin n’est populaire qu’une fois tous les 4 ans. Je le ferais une fois tous les 2 ans lorsque vous ajoutez les Jeux olympiques. Devinez quoi, l’équipe masculine est sur la même cadence … sauf dans les cas où ils ne se qualifient pas pour la coupe du monde (bonjour Russie 2018!), Probablement parce que d’autres hommes étaient plus rapides et plus puissants qu’eux. Pour aggraver les choses, le football olympique est plus populaire que la Gold Cup (analogue à vos euros), certes plus à cause de l’attrait olympique que parce que ce sont les femmes, mais quand même.

Ici, le match des femmes domestiques est un véritable chaos. Un peu comme le jeu des hommes avant la dernière incarnation de la MLS (à quelques faillites près). C’est peut-être le manque total d’investissement dans le football féminin national, c’est peut-être le fait que les gens ne peuvent supporter le football lent et faible qu’une fois tous les deux ans, c’est peut-être que Victoria Beckham n’était pas bonne au football, mais la cause de l’échec national n’est toujours pas connu. Une vraie honte cependant, car l’argent et la popularité de l’équipe nationale féminine toutes les quelques années indiquent que les fans apprécient la valeur de divertissement et qu’il existe une possibilité de popularité nationale plus cohérente. La plupart des joueurs ont déménagé en Europe où leurs ligues naissantes trouvent vraiment un semblant de stabilité, donc au moins ils obtiennent un football régulier à un niveau élevé.

Désolé, cela a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je suppose que la plupart des fans de football anglais ne s’en soucient pas et ça va. Quoi qu’il en soit, revenons à trouver des moyens de ne pas attribuer la ligue à Liverpool ou au moins d’astérisque leur victoire (c’est une blague DeSelby !!)

Niraj (utilisé beaucoup trop de crochets dans le courrier lui-même, donc…) Tampa FL

Ouvrez simplement la fenêtre de transfert

Football 365,

Nous devrions sûrement pouvoir signer une pétition pour nous assurer que même s’il n’y a pas de football, la fenêtre de transfert est au moins ouverte! Nous avons déjà vu plusieurs sites de football essayer de remplir leurs colonnes de nouvelles histoires parlant de transferts qui ne peuvent tout simplement pas se produire, mais le pire, c’est que je ne peux pas m’en empêcher, je suis accro! J’attendrai jusqu’à minuit pour lire la chronique des potins de la BBC juste pour lire des conneries! Ouvrez simplement la fenêtre feckin! Au moins, les examens médicaux peuvent être intéressants! Une fois que la ligue reprendra dans environ 6 semaines (j’espère!), Il y aura un peu de tension à l’arrivée retardée de la Premier League, les joueurs ne seront pas en forme et à quel point ce serait intéressant si utd échangeait Grealish pour Lingard, Jones, cash plus Gomes en prêt avec Villa? Cela leur éviterait-il sûrement des ennuis? Et si Norwich pouvait obtenir un joueur de Di Canio / Cantona? Je pense à Ballotelli!

Mourinho pour faire un peu de transfert de magie peut-être?

Colinger 39,5