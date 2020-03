Décision de Javier Mascherano sur son avenir: “Si tu veux de moi, je prends ma retraite chez les étudiants”

L’arrivée de Javier Mascherano a Les étudiants ont révolutionné le football argentin. Le Jefecito a mis fin à son lien en Chine et est devenu un tout nouveau renforcement pour le club de La Plata, grâce à l’insistance de Juan Sebastián Verón, Mariano Andújar et Gata Fernández, entre autres.

Au milieu de cette quarantaine obligatoire, les anciens Barcelone et Liverpool ont pris quelques minutes pour dialoguer avec Federico Bulos et ont donné un aperçu de son avenir, puisque Dans peu de temps, il aura 36 ans et la retraite se cache.

“Oui, en principe, si vous me voulez, je prends ma retraite chez les étudiants. C’était une décision de famille de retourner en Argentine, mais le fait d’avoir des personnes bien connues qui ont été très importantes dans le club m’a fait décider pour les étudiants. Je suis très heureux ici, même si les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais cela n’a rien à voir avec ou n’affecte pas mon engagement envers le club “, a déclaré le chef.

Et dans la même veine, il a ajouté: “En juillet, j’aurai 36 ans, mais je veux continuer à jouer et, évidemment, cela continuera à être chez les étudiants.”

Enfin, il a laissé la porte ouverte pour devenir technicien en raccrochant son butin: “Vous devez d’abord voir s’il existe un Mascherano technique. Dire que vous allez être entraîneur, je le considère comme arrogant. Vous essayez de penser à l’avenir et à planifier, je veux rester connecté au football quand je ne suis plus joueur. Tout le monde vous dit que la chose la plus proche d’être un joueur est d’être entraîneur. Je dois confirmer si j’ai la capacité d’être entraîneur et je ne pourrai le faire que le jour où j’essaierai “, a-t-il conclu.