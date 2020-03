Décision de l’Atlético Tucumán pour le match contre River: la vente des billets sera pour tous les publics

River visitera l’Atlético Tucumán à la dernière date de la Super League dans le but de remporter une victoire et de se consacrer champion du tournoi, sans dépendre de ce qui se passe dans le match entre Boca et Gymnastique.

Sans aller plus loin, face à cette rencontre, Mario Leito, président du doyen, a déclaré que le conseil d’administration avait décidé de maintenir le protocole des billets et que la vente serait destinée à tous les publics.

Cela signifie que les fans de River peuvent acquérir leur place dans le José Fierro, mais ils devront être camouflés parmi les fans de Tucumán, car l’accès aux visiteurs publics officiels n’est pas autorisé.

“Nous avons des ventes pendant tous les matchs, quiconque se rend à la billetterie pour vérifier, Nous n’allons pas vous demander sans River ou Atlético. Mais si quelqu’un vient de River, nous recommandons qu’il vienne sans chemise “, a déclaré le président du doyen, en dialogue avec Radio Mitre.

La vérité est que l’Atlético vendra entre 10 et 15 mille billets activés pour tous les publics. Lors du dernier match à domicile, avant DIM pour la Copa Libertadores, les prix des billets étaient 500 $ à 1500 $. De cette façon, les fans de River qui souhaitent accompagner leur équipe à la dernière date peuvent acheter ces billets, mais ils n’auront pas de secteur exclusif, mais seront aussi neutre parmi les fans du doyen.

Le match entre River et l’Atlético Tucumán se jouera ce samedi à partir de 21h00 et vous pourrez le voir en exclusivité sur l’écran de TNT Sports.