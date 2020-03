Décision surprise de Gallardo de se rendre en Équateur: il n’a convoqué que 16 joueurs

Après un entraînement de l’après-midi, Marcelo Gallardo a remis la liste des convoqués pour se rendre en Equateur et affronter la Ligue de Quito pour le premier rendez-vous de la Copa Libertadores.

L’entraîneur a compris que l’objectif le plus important pour le millionnaire en ces temps est la dernière date de la Super League et donc a pris la décision d’invoquer seulement 16 joueurs pour aller dans la capitale équatorienne. Vous n’aurez que cinq joueurs dans la banque de remplacement

Sans aller plus loin, la Doll a décidé de s’occuper de beaucoup de joueurs et de parier sur une extension pleine de remplaçants et de jeunes. Les seuls détenteurs qui voyageront à Quito sont Robert Rojas et Gonzalo Montiel.

L’un de ceux qui ont pu voyager et ne seront finalement pas pris en compte était Paulo Diaz, qui ne s’est pas remis d’une blessure et a été marginalisé. Pour sa part, l’entraîneur comprenait le jeune Franco Paredes, Enzo Fernández, Federico Girotti et Lucas Beltrán. Étonnamment, il n’a pas voyagé Nacho Scocco, qui est généralement un remplaçant.

Compte tenu de tout cela, l’équipe susceptible d’affronter la Ligue est: Enrique Bologna; Montiel ou Paredes; Rojas, Bruno Zuculini, Fabricio Angileri; Cristian Ferreira, Santiago Sosa, Leonardo Ponzio, Jorge Carrascal; Lucas Pratto et Julián Álvarez.

Gallardo s’est occupé de la plupart des gros titres depuis samedi prochain, à partir de 21h00 par TNT Sports, il fera face à Atlético Tucumán dans le but de remporter une victoire pour ne pas dépendre de Boca et être sacré champion de la Super League argentine de football.