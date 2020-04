Declan Rice mis en vente dans le cadre de la restructuration de West Ham United

Les espoirs de Manchester United de signer Declan Rice de West Ham ont été renforcés hier après qu’il est apparu que les Hammers se préparaient à vendre le joueur.

Selon The Telegraph, «West Ham se prépare à une refonte de l’équipe actuelle et Rice est de loin le plus précieux atout du club pour lever des fonds.»

Le joueur de 21 ans est lié à un déménagement à Old Trafford depuis l’été dernier, lorsque United aurait fait rejeter une offre de 35 millions de livres sterling par le club de Londres.

Cependant, il y a eu de plus en plus de rapports ces dernières semaines selon lesquels les Red Devils accordent la priorité à un milieu de terrain pour la prochaine fenêtre de transfert et, à ce titre, le nom de Rice est revenu. Les autres noms qui figureraient sur la liste restreinte sont Eduardo Camavinga de Rennes, Thomas Partey de l’Atletico Madrid et Wilfred Ndidi de Leicester City.

Le riz a déjà été plafonné sept fois pour l’Angleterre. Il avait auparavant disputé trois matchs amicaux pour la République d’Irlande, pour laquelle il s’était qualifié parce que ses grands-parents étaient nés à Cork, mais avait promis son avenir aux Trois Lions en février 2019.

West Ham serait à la recherche de 70 millions de livres sterling pour le joueur, mais compte tenu de la crise des coronavirus, il est probable qu’ils devront réduire ce chiffre d’une marge considérable. La valeur marchande du riz est actuellement de 43 millions de livres sterling. Si les Hammers sont relégués, leur besoin de vendre leur homme vedette sera encore plus grand.

Chelsea serait également intéressé par le joueur né à Londres.

