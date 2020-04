Déclaration d’Arsenal sur les réductions de salaires des joueurs

Date de publication: Lundi 20 avril 2020 5:41

Arsenal a publié une déclaration pour confirmer qu’ils ont conclu un accord avec les joueurs et le personnel d’entraîneurs sur une baisse de salaire.

Cette déclaration dans son intégralité:

«Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons conclu un accord volontaire avec nos joueurs de la première équipe, l’entraîneur-chef et le personnel d’entraîneurs de base pour aider à soutenir le club à ce moment critique.

«Cette décision fait suite à des discussions positives et constructives. Dans ces conversations, il y a eu une appréciation claire de la gravité de la situation actuelle causée par la pandémie de Covid-19 et un fort désir pour les joueurs et le personnel de montrer leur soutien à la famille Arsenal.

«Des réductions de 12,5% du total des gains annuels entreront en vigueur ce mois-ci, les formalités administratives étant achevées dans les prochains jours. Si nous atteignons des objectifs spécifiques dans les saisons à venir, principalement liés au succès sur le terrain, le club remboursera les montants convenus. Nous serons en mesure d’effectuer ces remboursements car atteindre ces objectifs, que les acteurs peuvent influencer directement, signifie que notre situation financière sera plus solide.

«L’accord est basé sur l’hypothèse que nous terminerons la saison 2019/20 et recevrons l’intégralité des revenus de diffusion. Les économies qui en résulteront permettront de couvrir certains des risques financiers que nous avons cette saison en relation avec nos revenus de match et commerciaux.

“Nous sommes fiers et reconnaissants à nos joueurs et à notre personnel de s’être rassemblés pour soutenir notre club, nos employés et notre communauté en ces temps sans précédent qui sont parmi les plus difficiles que nous ayons rencontrés dans notre histoire.”