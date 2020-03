Déclaration officielle de l’AFA: la Super League Cup se poursuivra sans public

La AFA a publié une déclaration ce dimanche soir pour confirmer que le Super League Cup il continuera à être joué sans public “en accord avec les mesures ordonnées par les organisations nationales de santé et telles qu’exposées aujourd’hui par le pouvoir exécutif national”.

Dans le même temps, l’entité mère du football argentin a décidé de suspendre les réunions des divisions inférieures jusqu’au 31 mars. Les autres catégories continueront d’être jouées à huis clos.

Ces mesures sont le cadre de la communication officielle faite par le pouvoir exécutif national pour prévenir la propagation du coronavirus. Dans Argentine, 11 nouveaux cas ont été enregistrés ce dimanche, de sorte que le chiffre est passé à 56 touchés.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL AFA:

Conformément aux mesures ordonnées par le gouvernement national, l’Association argentine de football, par l’intermédiaire de son président Claudio Tapia et de l’ensemble du comité exécutif, a décidé de suspendre toutes les catégories de football pour enfants et adolescents jusqu’au 31 mars. Pendant ce temps, le reste des catégories continuera d’être contesté, sans audience, comme il a été rapporté il y a quelques jours et en accord avec les mesures ordonnées par les agences nationales de la santé et telles qu’exposées aujourd’hui par la branche exécutive nationale.