Déclaration vidéo du Real Madrid: remplissons le Bernabéu de démonstrations de soutien!

Le Real Madrid a été champion de la lutte contre COVID-19, invitant constamment le public à rester à la maison, et plus récemment, ouvrant de grandes installations médicales au Santiago Bernabeu.

Le club continue de diffuser des messages positifs, obligeant divers membres de l’équipe de basket-ball et de football à demander aux fans de se rassembler pendant cette période difficile; tout en adressant leurs remerciements à la population madrilène pour son séjour chez elle:

Il y avait neuf buts dans les débuts de Nacho, donc c’est un match qui mérite d’être regardé en arrière – Euan McTear le revisite.

Kristofer McCormack chez Alfredo Di Stefano en tant que manager, ses succès et ses échecs.

Rappelez-vous cette fois où Luka Modrić a remporté un Clásico et un trophée à ses débuts? C’est ce que fait Euan McTear ici.

Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent des options pour le reste de la saison, des moyens créatifs pour rendre les ligues de football plus excitantes et plus encore.

– Gérer Madrid (@managingmadrid) 26 mars 2020