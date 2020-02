Déconcerté dans le Corriere della Sera: “Atalanta a bouleversé la façon de concevoir le football”

“Il a bouleversé la façon de concevoir le football.” C’est le titre de l’analyse avec laquelle Mario Sconcerti, signé pour la première fois par le Corriere della Sera, commente le succès retentissant d’Atalanta en Ligue des champions contre Valence: “L’Atalanta a non seulement renversé Valence, mais toute la manière de concevoir le football. La dernière certitude est de dépenser beaucoup pour acheter les meilleurs jeunes. Celui qui entre en quarts de finale de la Ligue des champions est une équipe mature, presque vieille. Ses plus jeunes joueurs sont Gollini et Pasalic qui ont 25 ans, ses meilleurs sont Gomez et Ilicic qui ont 32 ans. Gasperini et Percassi a inversé la règle: expérience, compétence, compte plus que l’âge. Pour Atalanta, les jeunes existent mais ils sont des acteurs budgétaires. Ils se prennent, sont baptisés et revendent à la volée en payant pour la marque. En janvier l “Atalanta a financé l’avenir de l ‘” ancien “en vendant Barrow et Kulusevski. C’est exactement l’opposé des stratégies de chacun. Et au final, ce qui fait d’Atalanta un exemple unique, envié de tous, mais lointain, intouchable”.