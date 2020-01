Découvrez ici 9 des meilleurs buts d’Iván Zamorano »Pressfootball

Samedi 18 janvier 2020

À l’occasion de son 53e anniversaire, Prensaf Fútbol a rendu hommage à l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire du pays. À travers une compilation avec ses meilleurs scores, nous nous souvenons de l’étape de score d’Iván Zamorano et de la marque qu’il a laissée sur chaque équipe où il a joué.

Iván Zamorano est une légende du football chilien. Tout au long de sa carrière, «Bam Bam» a défendu les couleurs de géants européens tels que le Real Madrid et l’Inter Milan, où il a laissé sa marque. Il était également capitaine et marqueur de l’équipe chilienne, connu pour sa grande capacité à se lever dans les airs et à marquer la tête la première.

Zamorano, qui a dirigé le «Rouge» olympique à Sydney 2000 jusqu’à la médaille de bronze historique, s’est avéré être un véritable tireur avec 345 buts marqués en 706 matchs. La statistique comprend ses 34 buts pour l’équipe nationale du Chili et son passage dans les 8 clubs où il a joué tout au long de sa carrière.

Sur les terres nationales, ‘El Terrible’ a marqué 72 fois, portant les chemises Cobresal, Cobreandino et Colo Colo. Lors de son voyage réussi à l’étranger (où il est le meilleur tireur chilien), le “ 9 ” a marqué 239 fois, restant dans l’histoire du Real Madrid en convertissant 101 buts en 173 matchs, un véritable “ pichichi ” et un monstre de la région .

Enfin, Zamorano est le quatrième meilleur buteur de l’équipe chilienne, derrière Marcelo Salas, Alexis Sánchez et Eduardo Vargas. L’ancien capitaine «rouge» a inscrit 34 buts officiels, dont celui ayant marqué le plus de buts aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, avec six scores en cinq matchs.

Zamorano a disputé la Copa América à quatre reprises et a marqué 8 buts, tandis que pour les qualifications pour la Coupe du monde, il a marqué 17 fois, ce qui a servi au classement historique de “Team of All” contre la France 1998.